Укрепите спину за неделю: 3 простых упражнения, которые работают

Здоровая спина — залог общего благополучия и комфорта в повседневной жизни. Регулярные упражнения помогут укрепить мышцы спины, улучшить осанку и предотвратить боли.
Вот три простых, но эффективных упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях или в спортзале.
1. Тяга к поясу в наклоне.
Это упражнение помогает укрепить верхнюю часть спины и плечевой пояс.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, слегка согните колени.
- Наклонитесь вперед, сохраняя спину ровной, и возьмите в руки гантели или штангу.
- На выдохе потяните вес к поясу, сводя лопатки вместе.
- Медленно опустите вес в исходное положение, не округляя спину.
Повторения: 3 подхода по 12-15 раз.
2. Супермен.
Это упражнение помогает укрепить мышцы нижней части спины и ягодиц.
Как выполнять:
- Ложитесь на живот, руки вытянуты вперед, ноги прямо.
- Одновременно поднимите руки, грудь и ноги, стараясь держать тело в прямой линии.
- Задержитесь в верхнем положении на 2-3 секунды, затем медленно опуститесь.
Повторения: 3 подхода по 10-12 раз.
3. Планка на локтях.
Планка укрепляет весь корпус, включая спину.
Как выполнять:
- Ложитесь на живот, затем поднимитесь на локти и пальцы ног, создавая прямую линию от головы до пяток.
- Старайтесь не прогибать спину и не поднимать ягодицы слишком высоко.
- Держите позицию как можно дольше, сохраняя напряжение в мышцах.
Повторения: 3 подхода по 30-60 секунд.
Фото: commons.wikimedia.org/Agasi nazareno(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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