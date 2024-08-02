Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 85,7833
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 92,8499
Три эффективных упражнения для укрепления спины
  1. Главная
  2. Спорт

Укрепите спину за неделю: 3 простых упражнения, которые работают

Три эффективных упражнения для укрепления спины

Здоровая спина — залог общего благополучия и комфорта в повседневной жизни. Регулярные упражнения помогут укрепить мышцы спины, улучшить осанку и предотвратить боли.

Вот три простых, но эффективных упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях или в спортзале.

1. Тяга к поясу в наклоне.

Это упражнение помогает укрепить верхнюю часть спины и плечевой пояс.

Как выполнять:

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, слегка согните колени.
  • Наклонитесь вперед, сохраняя спину ровной, и возьмите в руки гантели или штангу.
  • На выдохе потяните вес к поясу, сводя лопатки вместе.
  • Медленно опустите вес в исходное положение, не округляя спину.

Повторения: 3 подхода по 12-15 раз.

2. Супермен.

Это упражнение помогает укрепить мышцы нижней части спины и ягодиц.

Как выполнять:

  • Ложитесь на живот, руки вытянуты вперед, ноги прямо.
  • Одновременно поднимите руки, грудь и ноги, стараясь держать тело в прямой линии.
  • Задержитесь в верхнем положении на 2-3 секунды, затем медленно опуститесь.

Повторения: 3 подхода по 10-12 раз.

3. Планка на локтях.

Планка укрепляет весь корпус, включая спину.

Как выполнять:

  • Ложитесь на живот, затем поднимитесь на локти и пальцы ног, создавая прямую линию от головы до пяток.
  • Старайтесь не прогибать спину и не поднимать ягодицы слишком высоко.
  • Держите позицию как можно дольше, сохраняя напряжение в мышцах.

Повторения: 3 подхода по 30-60 секунд.

Фото: commons.wikimedia.org/Agasi nazareno(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу нефти из РФ

ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу нефти из РФ

Еврокомиссия рекомендовала Венгрии и Словакии отказаться от использования российской нефти и обратить внимание на альтернативные источники.

Читать полностью
Кипер: в Одессе не место улицам в честь людей, которые сотрудничали с КГБ

Кипер: в Одессе не место улицам в честь людей, которые сотрудничали с КГБ

Олег Кипер высказал мнение о том, что в Одессе не должно быть улиц, названных в честь людей, которые поддерживали Советский Союз.

Читать полностью

Общество

Меган Фокс раскритиковали за то, что она превращает своих сыновей в дочерей

Меган Фокс раскритиковали за то, что она превращает своих сыновей в дочерей

Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в 2004 году. В 2012 году у них родился сын Ноа, затем — Боди и Джорни.

Читать полностью
Актёр Нил Кропалов заявил, что привык к званию внебрачного сына Абдулова

Актёр Нил Кропалов заявил, что привык к званию внебрачного сына Абдулова

Актёр Нил Кропалов, комментируя слухи о том, что Александр Абдулов является его отцом, признался, что привык к званию "внебрачного сына" известного артиста.

Читать полностью

Новости