Каждый день — шаг к грыже: что убивает спину, пока вы этого не замечаете
Боль в спине стала нормой для многих, хотя причиной нередко оказываются не травмы, а простые повседневные действия. Некоторые из них мы даже считаем безобидными.
Об этом рассказал ортопед Джанкарло Мариано в интервью Metropoles. Он выделил пять самых вредных для позвоночника привычек, с которыми сталкиваются почти все — каждый день.
1. Смотрим в смартфон — получаем "техношею"
"Позвоночник страдает, когда мы используем гаджеты с опущенной головой. Это создает чрезмерную нагрузку на шейный отдел", — объясняет Мариано.
Смартфоны, планшеты, ноутбуки — мы склоняемся к ним по 3-5 часов в день. Итог — перенапряжение мышц, сутулость, боли в шее и спине.
Что делать? Держите экран на уровне глаз, используйте подставки, чаще делайте разминку для шеи.
2. Сидячий образ жизни
Долгое сидение за столом или на диване разрушает мышечный корсет и ухудшает кровообращение.
"Недостаток движения — одна из главных причин болей в спине у взрослых людей", — подчёркивает ортопед.
Что делать? Вставать и разминаться каждые 30-60 минут, делать лёгкие упражнения и не забывать про активность в течение дня.
3. Неправильная подушка — плохой сон и боль по утрам
"Если подушка не поддерживает шейный отдел правильно, мышцы не восстанавливаются ночью. Это ведёт к дискомфорту и хронической усталости", — предупреждает специалист.
Слишком высокая или слишком плоская подушка = перегрузка шейного отдела + нарушение сна.
Что делать? Подбирайте подушку с учётом положения сна и анатомических особенностей: она должна поддерживать шею в нейтральной позиции.
4. Поездки без остановок
Долгая дорога в машине, автобусе или поезде без перерывов — испытание для позвоночника.
"Нельзя ехать часами без перерыва — спина теряет тонус, нарушается циркуляция, появляются спазмы", — говорит Мариано.
Что делать? Делайте остановки или хотя бы вставайте и потягивайтесь, если есть возможность. Даже 5 минут помогут.
5. Долгое стояние на месте
Стоять часами, не меняя положение, — не менее вредно, чем сидеть.
"Неподвижное стояние вызывает перегрузку мышц спины и ног. Особенно если вы стоите в неправильной позе", — подчёркивает ортопед.
Что делать? Переносите вес тела с ноги на ногу, двигайтесь, используйте удобную обувь и опору для одной ноги.
Подводим итог
Каждая из этих привычек может показаться незначительной. Но в сумме они создают хроническую нагрузку на позвоночник, которая со временем превращается в боль, усталость и проблемы с осанкой.
Избавиться от них — значит дать спине шанс на здоровье и восстановление.
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