Каждый день — шаг к грыже: что убивает спину, пока вы этого не замечаете

Боль в спине стала нормой для многих, хотя причиной нередко оказываются не травмы, а простые повседневные действия. Некоторые из них мы даже считаем безобидными.

Об этом рассказал ортопед Джанкарло Мариано в интервью Metropoles. Он выделил пять самых вредных для позвоночника привычек, с которыми сталкиваются почти все — каждый день.

1. Смотрим в смартфон — получаем "техношею"

"Позвоночник страдает, когда мы используем гаджеты с опущенной головой. Это создает чрезмерную нагрузку на шейный отдел", — объясняет Мариано.

Смартфоны, планшеты, ноутбуки — мы склоняемся к ним по 3-5 часов в день. Итог — перенапряжение мышц, сутулость, боли в шее и спине.

Что делать? Держите экран на уровне глаз, используйте подставки, чаще делайте разминку для шеи.

2. Сидячий образ жизни

Долгое сидение за столом или на диване разрушает мышечный корсет и ухудшает кровообращение.

"Недостаток движения — одна из главных причин болей в спине у взрослых людей", — подчёркивает ортопед.

Что делать? Вставать и разминаться каждые 30-60 минут, делать лёгкие упражнения и не забывать про активность в течение дня.

3. Неправильная подушка — плохой сон и боль по утрам

"Если подушка не поддерживает шейный отдел правильно, мышцы не восстанавливаются ночью. Это ведёт к дискомфорту и хронической усталости", — предупреждает специалист.

Слишком высокая или слишком плоская подушка = перегрузка шейного отдела + нарушение сна.

Что делать? Подбирайте подушку с учётом положения сна и анатомических особенностей: она должна поддерживать шею в нейтральной позиции.

4. Поездки без остановок

Долгая дорога в машине, автобусе или поезде без перерывов — испытание для позвоночника.

"Нельзя ехать часами без перерыва — спина теряет тонус, нарушается циркуляция, появляются спазмы", — говорит Мариано.

Что делать? Делайте остановки или хотя бы вставайте и потягивайтесь, если есть возможность. Даже 5 минут помогут.

5. Долгое стояние на месте

Стоять часами, не меняя положение, — не менее вредно, чем сидеть.

"Неподвижное стояние вызывает перегрузку мышц спины и ног. Особенно если вы стоите в неправильной позе", — подчёркивает ортопед.

Что делать? Переносите вес тела с ноги на ногу, двигайтесь, используйте удобную обувь и опору для одной ноги.

Подводим итог

Каждая из этих привычек может показаться незначительной. Но в сумме они создают хроническую нагрузку на позвоночник, которая со временем превращается в боль, усталость и проблемы с осанкой.

Избавиться от них — значит дать спине шанс на здоровье и восстановление.