Спим по указке микробов: учёные доказали, что наш сон контролируют бактерии из кишечника
Когда речь заходит о сне, мы чаще думаем о гормонах, нейронах и биоритмах. Но последние исследования показывают: управляют нашим сном не только мозг и нервная система. Удивительно, но важную роль играют микроскопические соседи — бактерии, живущие в кишечнике. Учёные доказали, что фрагменты этих микроорганизмов способны влиять на то, когда и как долго мы спим.
Бактерии, мозг и пептидогликан
Американские нейробиологи из Университета штата Вашингтон — Эрика Инглиш и Джеймс Крюгер - провели серию экспериментов на лабораторных мышах. Они изучали химическое вещество пептидогликан — компонент клеточных стенок бактерий, которые обитают в кишечнике. Этот материал, по данным исследователей, способен проникать в мозг и воздействовать на активность генов, регулирующих сон.
"Китайцы и американцы делают ставку на электромобили и выигрывают. Tesla переформатировала восприятие возможностей электромобиля, а китайские бренды, такие как BYD и NIO, быстро нарастили компетенции и объёмы производства", — пояснила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.
(Ой, это цитата из предыдущего текста, но здесь она не подходит — мы её не используем.)
"Внутри нас живёт целое сообщество микробов, эволюционная история которых насчитывает миллиарды лет", — отметил нейробиолог Джеймс Крюгер.
Учёные установили, что концентрация пептидогликана в мозге не остаётся постоянной: она снижается утром и повышается ночью. Когда животных лишали сна, баланс вещества нарушался, а гены, связанные с ним, проявляли необычную активность. Это позволило предположить, что микробы участвуют в настройке биологических часов.
Сравнение
|Показатель
|Обычные условия сна
|Лишение сна
|Уровень пептидогликана в мозге
|Стабильный, цикличный
|Нарушен, фрагментированный
|Активность генов сна
|Умеренная, ритмичная
|Повышенная, хаотичная
|Поведение мышей
|Регулярные периоды покоя
|Повышенная тревожность
|Восстановление после сна
|Быстрое
|Замедленное
Холобионтное условие сна
Авторы исследования предлагают рассматривать человека не как изолированный организм, а как сложную экосистему, где микробы и клетки тела взаимодействуют в единой системе. Этот подход получил название "холобионтное условие сна". Согласно ему, кишечные бактерии не просто существуют в теле, а передают мозгу сигналы, помогая определять, когда нужно спать и просыпаться.
Эрика Инглиш подчёркивает, что сон — не единый процесс, а многоуровневая координация событий, происходящих на клеточном и тканевом уровнях. Без участия микробиоты этот механизм не смог бы работать так слаженно.
Советы шаг за шагом: как поддержать здоровый "диалог" кишечника и мозга
-
Упор на питание. Включайте в рацион продукты с пробиотиками — йогурт, кефир, кимчи, квашеную капусту.
-
Избегайте избытка сахара. Он нарушает баланс микрофлоры и усиливает воспалительные процессы.
-
Регулируйте режим сна. Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильный ритм обмена веществ.
-
Двигайтесь. Физическая активность улучшает кровоток и работу кишечника.
-
Следите за стрессом. Повышенный кортизол угнетает полезные бактерии, а значит — влияет и на качество сна.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать влияние микрофлоры на сон.
Последствие: хроническая усталость и нарушение циркадных ритмов.
Альтернатива: регулярно употреблять продукты, поддерживающие здоровый микробиом.
-
Ошибка: лечить бессонницу только снотворными.
Последствие: временный эффект и ухудшение метаболизма.
Альтернатива: искать первопричину — состояние кишечника, питание, стресс.
-
Ошибка: нарушать режим сна.
Последствие: микробы теряют ритм активности, сбивается работа мозга.
Альтернатива: ложиться спать в одно время, даже в выходные.
А что если…
А что если сон — это не просто состояние мозга, а результат переговоров между миллиардами клеток и микробов? Если гипотеза "холобионта" подтвердится, медицина будущего сможет лечить расстройства сна, работая не только с нервной системой, но и с микробиотой. Возможно, пробиотики станут столь же важными, как витамины или аминокислоты.
Плюсы и минусы
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Классическая неврология сна
|Изучает механизмы мозга, гормоны, биоритмы
|Игнорирует роль микробиоты
|Холобионтная теория сна
|Объясняет связь между кишечником и мозгом
|Требует дополнительных исследований
FAQ
Можно ли "наладить" сон с помощью пробиотиков?
Исследования показывают, что улучшение микрофлоры может способствовать более глубокому сну и уменьшению тревожности.
Как питание влияет на качество сна?
Рацион с клетчаткой и ферментированными продуктами укрепляет кишечную флору, стабилизируя уровень пептидогликана.
Стоит ли делать анализ микробиоты для профилактики бессонницы?
Да, особенно при хронических нарушениях сна или частой усталости — это поможет подобрать подходящее питание.
Мифы и правда
-
Миф: сон регулируется только мозгом.
Правда: микробы кишечника тоже посылают сигналы, влияя на ритмы бодрствования.
-
Миф: бактерии опасны для мозга.
Правда: большинство из них не проникают напрямую, а воздействуют через химические посредники, такие как пептидогликан.
-
Миф: кишечник и мозг работают независимо.
Правда: между ними действует ось связи — кишечник-мозг, регулирующая поведение и настроение.
Исторический контекст
-
В XIX веке учёные впервые предположили, что бактерии могут влиять на поведение животных.
-
В 1970-х началось изучение микробиоты как отдельного органа.
-
В XXI веке появились данные, что микробы управляют аппетитом, стрессом и теперь — сном.
Три интересных факта
-
Мозг и кишечник соединены блуждающим нервом, который передаёт миллионы сигналов в минуту.
-
У мышей без микрофлоры (стерильных) наблюдаются расстройства сна и тревожность.
-
Пептидогликан — древнейшая молекула, существующая более 3 миллиардов лет, — сегодня помогает нам спать.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru