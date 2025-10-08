Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кишечный виром
Кишечный виром
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:55

Спим по указке микробов: учёные доказали, что наш сон контролируют бактерии из кишечника

Учёные из Университета штата Вашингтон выяснили, что бактерии кишечника регулируют сон

Когда речь заходит о сне, мы чаще думаем о гормонах, нейронах и биоритмах. Но последние исследования показывают: управляют нашим сном не только мозг и нервная система. Удивительно, но важную роль играют микроскопические соседи — бактерии, живущие в кишечнике. Учёные доказали, что фрагменты этих микроорганизмов способны влиять на то, когда и как долго мы спим.

Бактерии, мозг и пептидогликан

Американские нейробиологи из Университета штата Вашингтон — Эрика Инглиш и Джеймс Крюгер - провели серию экспериментов на лабораторных мышах. Они изучали химическое вещество пептидогликан — компонент клеточных стенок бактерий, которые обитают в кишечнике. Этот материал, по данным исследователей, способен проникать в мозг и воздействовать на активность генов, регулирующих сон.

"Внутри нас живёт целое сообщество микробов, эволюционная история которых насчитывает миллиарды лет", — отметил нейробиолог Джеймс Крюгер.

Учёные установили, что концентрация пептидогликана в мозге не остаётся постоянной: она снижается утром и повышается ночью. Когда животных лишали сна, баланс вещества нарушался, а гены, связанные с ним, проявляли необычную активность. Это позволило предположить, что микробы участвуют в настройке биологических часов.

Сравнение

Показатель Обычные условия сна Лишение сна
Уровень пептидогликана в мозге Стабильный, цикличный Нарушен, фрагментированный
Активность генов сна Умеренная, ритмичная Повышенная, хаотичная
Поведение мышей Регулярные периоды покоя Повышенная тревожность
Восстановление после сна Быстрое Замедленное

Холобионтное условие сна

Авторы исследования предлагают рассматривать человека не как изолированный организм, а как сложную экосистему, где микробы и клетки тела взаимодействуют в единой системе. Этот подход получил название "холобионтное условие сна". Согласно ему, кишечные бактерии не просто существуют в теле, а передают мозгу сигналы, помогая определять, когда нужно спать и просыпаться.

Эрика Инглиш подчёркивает, что сон — не единый процесс, а многоуровневая координация событий, происходящих на клеточном и тканевом уровнях. Без участия микробиоты этот механизм не смог бы работать так слаженно.

Советы шаг за шагом: как поддержать здоровый "диалог" кишечника и мозга

  1. Упор на питание. Включайте в рацион продукты с пробиотиками — йогурт, кефир, кимчи, квашеную капусту.

  2. Избегайте избытка сахара. Он нарушает баланс микрофлоры и усиливает воспалительные процессы.

  3. Регулируйте режим сна. Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильный ритм обмена веществ.

  4. Двигайтесь. Физическая активность улучшает кровоток и работу кишечника.

  5. Следите за стрессом. Повышенный кортизол угнетает полезные бактерии, а значит — влияет и на качество сна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать влияние микрофлоры на сон.
    Последствие: хроническая усталость и нарушение циркадных ритмов.
    Альтернатива: регулярно употреблять продукты, поддерживающие здоровый микробиом.

  • Ошибка: лечить бессонницу только снотворными.
    Последствие: временный эффект и ухудшение метаболизма.
    Альтернатива: искать первопричину — состояние кишечника, питание, стресс.

  • Ошибка: нарушать режим сна.
    Последствие: микробы теряют ритм активности, сбивается работа мозга.
    Альтернатива: ложиться спать в одно время, даже в выходные.

А что если…

А что если сон — это не просто состояние мозга, а результат переговоров между миллиардами клеток и микробов? Если гипотеза "холобионта" подтвердится, медицина будущего сможет лечить расстройства сна, работая не только с нервной системой, но и с микробиотой. Возможно, пробиотики станут столь же важными, как витамины или аминокислоты.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Классическая неврология сна Изучает механизмы мозга, гормоны, биоритмы Игнорирует роль микробиоты
Холобионтная теория сна Объясняет связь между кишечником и мозгом Требует дополнительных исследований

FAQ

Можно ли "наладить" сон с помощью пробиотиков?
Исследования показывают, что улучшение микрофлоры может способствовать более глубокому сну и уменьшению тревожности.

Как питание влияет на качество сна?
Рацион с клетчаткой и ферментированными продуктами укрепляет кишечную флору, стабилизируя уровень пептидогликана.

Стоит ли делать анализ микробиоты для профилактики бессонницы?
Да, особенно при хронических нарушениях сна или частой усталости — это поможет подобрать подходящее питание.

Мифы и правда

  • Миф: сон регулируется только мозгом.
    Правда: микробы кишечника тоже посылают сигналы, влияя на ритмы бодрствования.

  • Миф: бактерии опасны для мозга.
    Правда: большинство из них не проникают напрямую, а воздействуют через химические посредники, такие как пептидогликан.

  • Миф: кишечник и мозг работают независимо.
    Правда: между ними действует ось связи — кишечник-мозг, регулирующая поведение и настроение.

Исторический контекст

  1. В XIX веке учёные впервые предположили, что бактерии могут влиять на поведение животных.

  2. В 1970-х началось изучение микробиоты как отдельного органа.

  3. В XXI веке появились данные, что микробы управляют аппетитом, стрессом и теперь — сном.

Три интересных факта

  1. Мозг и кишечник соединены блуждающим нервом, который передаёт миллионы сигналов в минуту.

  2. У мышей без микрофлоры (стерильных) наблюдаются расстройства сна и тревожность.

  3. Пептидогликан — древнейшая молекула, существующая более 3 миллиардов лет, — сегодня помогает нам спать.

