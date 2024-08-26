Неверные показания спидометра: как это может вас спасти от штрафов

Многие водители, вероятно, замечали, что показания спидометра автомобиля не совпадают с данными навигатора на телефоне. В условиях городской езды на низких скоростях эта разница может быть незначительной, но на трассе она становится более заметной. Представитель ГАИ объяснил, почему такое расхождение считается нормальным.

Как и другие механические устройства, спидометры имеют определенную погрешность. При низких скоростях отклонение составляет около 2-3 км/ч. Однако по мере увеличения скорости несоответствие возрастает. Например, при скорости 90-100 км/ч разница с навигатором может достигать 5-7 км/ч, а на скорости 130 км/ч - до 10-12 км/ч. Можно ли добиться более точных показаний спидометра?

Важно отметить, что по закону спидометр транспортного средства должен показывать слегка завышенные значения скорости. Это сделано для того, чтобы водители могли избегать штрафов за превышение скорости. Скорость автомобиля измеряется с помощью специальных датчиков, которые могут быть установлены на оси привода переднего левого колеса или на вторичном валу трансмиссии. Эти датчики взаимодействуют со спидометром и приводом, но каждая составляющая системы может вносить свои небольшие погрешности. Дополнительное влияние на точность показаний оказывает сам водитель, например, устанавливая нестандартные колеса. Следует отметить, что даже самые современные электронные приборные панели не могут быть абсолютно точными, поскольку методы измерения остаются прежними.

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