Одна ошибка — и пауки остаются навсегда: чего нельзя делать при уборке

С первыми прохладными днями в домах начинают появляться незваные гости с восемью лапками. Осень для них — время поиска укрытий и партнёров для размножения. И если одни спокойно относятся к присутствию пауков, то для других встреча с ними превращается в неприятный стресс. Разберёмся, почему именно в этот сезон они так активны, а также рассмотрим проверенные способы, как прогнать их из квартиры без вреда для здоровья и кошелька.

Почему пауков больше именно осенью

Осенью самцы пауков заканчивают развитие и выходят на поиски самок. В этот период они стремятся найти тёплое место, защищённое от холода и дождя. Дом или квартира становятся для них идеальным укрытием. Важную роль играет и прошедшее лето: жаркая погода способствует увеличению числа насекомых, которыми питаются пауки. Чем больше корма, тем быстрее они достигают зрелости и тем активнее заселяют помещения.

Сравнение средств против пауков