Один простой приём лишает пауков желания оставаться в доме

Паук в доме — зрелище не из приятных, особенно когда внезапно сталкиваешься с ним на кровати или в углу комнаты. Многие испытывают к этим существам настоящий страх, хотя в природе они играют важную роль. Осенью активность домашних пауков возрастает: начинается брачный сезон, и в жилище чаще попадают именно самцы в поисках партнёрш.

Чтобы осень не превратилась в сезон нежелательных встреч, есть несколько способов сделать дом менее привлекательным для пауков.

1. Минимум беспорядка

Пауки ищут укромные места, а значит, чем больше завалов и вещей в доме, тем выше шанс их появления. Пересмотрите кладовые, подвалы, чердаки и гаражи — именно там они чаще всего обустраиваются. Старайтесь использовать прозрачные контейнеры для хранения и закрытые чехлы для одежды: это уменьшает количество потенциальных "убежищ".

2. Чистота как профилактика

Беспорядок и крошки на полу — не только сигнал для муравьёв или мух, но и косвенное приглашение для пауков. Ведь они идут туда, где есть добыча. Регулярная уборка, чистые поверхности и своевременный вынос мусора помогут снизить вероятность появления насекомых, а вместе с ними и их хищников. Не забывайте про пыль в труднодоступных местах и про пустые паутины на потолке — их тоже стоит убирать.

Кухонное ведро для отходов — ещё один важный момент. Если вокруг него скапливается грязь или протекают пакеты, это быстро привлекает мух, а значит, и пауков.

3. Защита от проникновения

Закрытые окна и двери — ещё не гарантия, что пауки останутся снаружи. Они могут пробраться через мельчайшие щели у труб, кабелей и даже через вентиляцию. Осмотрите дом на наличие трещин и заделайте их монтажной пеной или герметиком. Если любите проветривать комнаты, установите москитные сетки. Такой барьер защитит не только от пауков, но и от насекомых, которые являются их кормовой базой.

4. Контроль влажности

Пауки предпочитают влажные и прохладные места, где легко найти насекомых. Поэтому снижение уровня влажности в доме играет большую роль. Для этого используйте вытяжку во время готовки, включайте вентилятор в ванной, сушите бельё на улице в солнечную погоду и по возможности используйте осушитель воздуха. Современные приборы позволяют выставить автоматический режим, срабатывающий только при превышении определённого уровня влажности.

5. Вентиляция и регулярный контроль

Частое проветривание в сухую погоду снижает влажность и делает дом менее комфортным для пауков. Обратите внимание на места, где вы редко бываете: чуланы, кладовки или сараи. Там лучше периодически проводить ревизию и убирать старые коробки или ненужные вещи. Чем меньше тёмных уголков, тем меньше шансов на "квартирьеров".