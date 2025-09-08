Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паутинный клещ на листьях огурца
Паутинный клещ на листьях огурца
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:23

Листья будто припорошены инеем? Это сигнал смертельной опасности для цветов

Энтомолог Трент Фрейзер: паутинные клещи почти невидимы невооружённым глазом

Паутинные клещи — один из самых коварных врагов комнатных растений. Их сложно заметить на ранних стадиях, но именно тогда легче всего остановить заражение. Эти микроскопические паукообразные быстро размножаются в сухом воздухе квартир, а их колонии способны в считанные недели погубить любимые растения. Эксперты по защите растений делятся проверенными методами борьбы с этим вредителем.

Как распознать паутинного клеща

Многие любители комнатных растений впервые узнают о его существовании, когда на листьях появляется лёгкая паутина. В ней двигаются почти невидимые точки — это и есть клещи.

"Это крошечные паукообразные, в среднем всего 0,2–0,4 мм в длину, поэтому их практически невозможно увидеть невооруженным глазом", — сказал энтомолог Трент Фрейзер.

Простейший способ убедиться — подложить белый лист бумаги под подозрительный лист и слегка постучать. На бумаге проявятся крошечные двигающиеся точки. Если раздавить одного клеща, останется тонкая ржаво-красная полоска.

Симптомы заражения

Первые признаки не всегда бросаются в глаза. Листья выглядят будто припорошёнными инеем или пылью. Но под увеличением видно, что это высосанные клетки, лишившиеся хлорофилла.

"В плохих случаях вы найдете связующие паутины, нити, которые соединяют несколько листьев вместе", — пояснила специалист по борьбе с вредителями Николь Карпентер.

Со временем листья желтеют, становятся пятнистыми, вянут и опадают. Если популяцию не остановить, растение может погибнуть.

Методы борьбы

Эксперты сходятся во мнении: действовать нужно быстро и комплексно.

  1. Сначала стоит промыть листья струёй воды, чтобы сбить вредителей.
  2. Затем применить инсектицидное мыло или масло нима. Обработку лучше проводить утром или вечером, когда температура ниже.
  3. Под растения полезно подложить ткань или плёнку, чтобы собирать осыпавшихся клещей и сразу утилизировать их в герметичном пакете.
  4. Процедуру нужно повторять каждые 5-7 дней, пока колония не исчезнет.

"Мыло может повредить нежные листья, если его распылить во время дневной жары", — предупредила основатель TN Nursery Тэмми Сонс.

Для ускорения процесса иногда советуют срезать самые повреждённые листья и выбрасывать их, предварительно запаковав в пакет. Инструменты при этом обязательно протирать спиртом после каждого среза.

Профилактика — лучший способ защиты

Главная ошибка садоводов — прекращение обработки после первых успехов.

"Яйца вылупляются через несколько дней или неделю. Настойчивость необходима, чтобы разорвать их репродуктивный цикл", — отметила Тэмми Сонс.

Чтобы снизить риск повторного заражения:

  • проверяйте растения хотя бы раз в неделю, используя лупу;
  • поддерживайте влажность и циркуляцию воздуха в помещении;
  • новые растения держите отдельно минимум месяц;
  • регулярно протирайте листья влажной тканью от пыли;
  • меняйте расположение горшков, избегая перегретых солнечных мест.

Борьба с паутинным клещом требует терпения, но при систематическом подходе растения можно спасти. Главное — не останавливаться на полпути и сочетать механические, биологические и профилактические меры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие растения подходят для букетов в Калининграде осенью: вереск, очиток, злаки и ягоды сегодня в 0:03

Вереск и облепиха вместо роз: чем удивляют "балтийские" композиции

Как создать идеальные осенние букеты в Калининградской области с учетом влажности и ветра? Узнайте о лучших растениях и хитростях флористов!

Читать полностью » Садоводам напомнили сроки внесения удобрений перед зимой вчера в 23:16

Осенняя ошибка с удобрениями может стоить саду урожая весной

Осенью растениям нужны не все удобрения, а только те, что укрепляют корни и повышают морозостойкость. Какие подкормки помогут, а какие навредят?

Читать полностью » Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области вчера в 22:12

Искусственный интеллект против дачников: как камеры находят нарушения автоматически

В Подмосковье земельные инспекторы вооружились искусственным интеллектом. Камеры на авто фиксируют нарушения, а система сразу формирует штрафы и уведомления.

Читать полностью » Побелка молодых деревьев может повредить кору вчера в 21:17

Ошибка при побелке оборачивается гнилью и трещинами на коре

Осенняя побелка спасает деревья от морозобоин и вредителей, но при неправильном подходе вредит коре. Когда её стоит делать, а когда лучше отказаться?

Читать полностью » В России с 1 сентября вступили в силу новые правила для садовых и дачных участков вчера в 20:15

Хозяевам грозят штрафы и лишение земли: что изменилось в правилах садоводов

Новые правила для дачников ограничили продажу земли, запретили бизнес на участках и установили строгие критерии для изъятия неиспользуемых территорий.

Читать полностью » Как правильно обрезать розы весной: пошаговая инструкция для начинающих садоводов вчера в 19:35

Розы проснутся и зацветут пышнее прежнего: проведите эти процедуры весной – раскройте секрет

Узнайте, как правильно ухаживать за розами весной! Обрезка, подкормка, защита от болезней – все секреты для пышного цветения.

Читать полностью » Пионы в Татарстане хорошо приживаются при делении в конце августа и сентябре вчера в 19:12

Пионы не прощают ошибок: лишь этот приём продлевает жизнь кустам

Жители Татарстана знают секрет пышных пионов: правильное осеннее деление кустов омолаживает растение и помогает сохранить обильное цветение.

Читать полностью » Стеклянница атакует: как спасти смородину от вредителя за один сезон вчера в 18:23

Забудьте про урожай: почему стеклянница — самый страшный враг смородины и как с ним бороться

Стеклянница — опасный вредитель смородины, способный уничтожить куст за один-два сезона. Узнайте, как распознать болезнь по трещинам на коре и усыхающим побегам, а также как правильно обрезать и обработать куст инсектицидами.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные из Стэнфорда и Неаполя применили ИИ для анализа сейсмических волн Кампи Флегрей
Спорт и фитнес

Двухмесячный план тренировок для рельефного живота: пошаговое расписание
Спорт и фитнес

Тренеры назвали безопасные варианты приседаний для домашних тренировок
Красота и здоровье

Сергей Миронов предложил дать учителям и врачам пенсию за выслугу лет, как госслужащим
Еда

Макароны в сливочном соусе подходят для ужина в будни
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, почему отдых важен для восстановления после тренировок
Авто и мото

Эксперты: химчистка не всегда убирает запах нагревателей табака из машины
Дом

Врачи предупредили: влажные полотенца могут вызвать грибковые инфекции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet