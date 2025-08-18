"Мы могли бы вместе грабить банк": Белла Рэмси раскрыла неожиданный дуэт с Паскалем

Можно ли представить Беллу Рэмси в костюме Человека-паука? Актриса уверена, что это вполне возможно. На вечеринке HBO в честь номинантов на "Эмми" в Голливуде звезда сериала "Одни из нас" призналась, что не исключает для себя роль супергероя в будущем.

Белла Рэмси и Marvel: неожиданный поворот

Корреспондент Variety поинтересовался у актрисы: "Вы не звонили Паскалю, не говорили, что хотите сняться в следующем фильме Marvel?"

"Не знаю насчет этого. Я могла бы сыграть Человека-паука. Хотя Том Холланд отлично справился. Так что, возможно, им стоит придумать для меня нового супергероя", — ответила Белла.

Примечательно, что сама актриса никогда не считала себя фанатом киновселенной Marvel. Более того, за всю жизнь она посмотрела только один фильм студии — ленту о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом. Это случилось всего несколько месяцев назад, и впечатления оказались очень позитивными.

С кем Белла хотела бы работать дальше

Не обошлось и без вопроса о коллеге по "Одним из нас" — Педро Паскале. Актриса призналась, что с радостью снялась бы с ним в проекте совершенно другого жанра.

"Мы могли бы вместе грабить банк", — поделилась Рэмси.

Третий сезон "Одних из нас" — пока тайна

Фанатов сериала волнует вопрос о будущем проекта. Белла Рэмси уточнила, что съемки нового сезона еще не стартовали. Сценарий ей также пока не предоставили.