Паутина рвётся: главный анимационный блокбастер десятилетия уходит всё дальше в будущее

Премьеру третьего анимационного фильма о Майлзе Моралесе вновь отложили. Компания Sony Pictures объявила, что "Человек-паук: За пределами вселенных" выйдет 18 июня 2027 года. Изначально дата релиза стояла на 27 июня, но планы вновь скорректировали. История переносов у этой картины долгая: первый раз премьеру планировали на март 2024-го, затем её отодвинули из-за голливудских забастовок, а после несколько раз уточняли новые даты.

Как развивалась история франшизы

Первая часть анимационной саги — "Человек-паук: Через вселенные" — вышла в 2018 году и моментально стала сенсацией. Критики признали её стиль новой вехой в жанре, а зрители оценили свежий подход к супергеройскому кино. Картина завоевала "Оскар" как лучший анимационный фильм.

Вторая серия, "Человек-паук: Паутина вселенных", появилась в 2023-м и продолжила успех. Две части вместе собрали в мировом прокате более 1,08 млрд долларов, что закрепило за проектом статус одного из самых кассовых анимационных проектов последних лет.

Теперь же зрителей ждёт третья глава истории. На этот раз Майлз Моралес окажется в альтернативной вселенной, где его собственное "я" стало злодеем по прозвищу Бродяга, а самого Человека-паука в привычном виде там не существует вовсе.

Кто работает над проектом

Режиссёрами выступают Боб Персикетти и Джастин К. Томпсон. За сценарий отвечают Дэвид Каллам, а также знаменитый дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера, подарившие зрителям множество успешных анимационных проектов.

Именно сценарная команда делает особый акцент на развитии мультивселенной, которая получила название "Паучьи миры".

Сравнение трёх частей

Фильм Год выхода Сюжетный акцент Кассовый сбор Через вселенные 2018 Первое знакомство Майлза с мультивселенной 384 млн $ Паутина вселенных 2023 Расширение паучьих миров и новые герои 690 млн $ За пределами вселенных 2027 Альтернативная реальность и злодей-Бродяга TBD

А что если…

А что если перенос даты окажется не последним? С учётом прошлых задержек нельзя исключать, что график ещё изменится. Но это может сыграть на руку создателям — у них будет больше времени для проработки анимации и визуальных эффектов, которые и сделали первые части уникальными.

Плюсы и минусы ожидания

Плюсы Минусы Улучшенная графика и сценарий благодаря дополнительному времени Длительное ожидание для фанатов Возможность расширить сюжет и добавить новых персонажей Риск переноса ещё раз Повышенные кассовые ожидания Конкуренция с другими премьерами лета 2027

FAQ

Как выбрать, где смотреть премьеру?

Лучше заранее узнать, какие кинотеатры будут показывать фильм в IMAX или с 3D. Для анимации этот формат особенно важен.

Сколько стоит билет на премьеру?

По прогнозам, стоимость в крупных городах составит от 600 до 1200 рублей за сеанс в день премьеры.

Что лучше: ждать кинотеатр или смотреть онлайн?

В случае с анимационным "Человеком-пауком" картинка и звук в зале дадут куда более яркие впечатления. Онлайн-версии обычно выходят через несколько месяцев.

Мифы и правда

Миф: фильм уже готов, но студия специально держит его на полке.

Правда: процесс анимации требует времени, а задержки связаны с производственными причинами и забастовками.

Миф: третья часть будет последней.

Правда: создатели пока не подтверждали завершение франшизы, история может продолжиться.

3 интересных факта

Первый фильм ввёл уникальную стилистику, где каждый кадр выглядел как страница комикса. Вторую часть планировали разделить на две серии, но позже объединили в одну масштабную историю. Фил Лорд и Кристофер Миллер известны тем, что активно экспериментируют с технологиями рендеринга, чтобы создавать "ручной" эффект анимации.

