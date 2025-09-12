Костюм на замену, как носки: Том Холланд пошутил о трудностях супергеройской жизни

На съемках супергеройских фильмов костюм — это не просто наряд, а часть образа, который запоминается зрителям и становится культовым. Но мало кто задумывается о том, как тяжело актеру проводить в такой экипировке по много часов подряд. Том Холланд в интервью Esquire с юмором рассказал, что костюм Человека-паука требует частой замены.

Юмор Тома Холланда о костюме

Журналист заметил, что постоянная носка костюма может привести к неприятному запаху.

"Да, это определенно так. Я, наверное, получаю новый каждые две недели", — пошутил в ответ Том Холланд.

Съемки нового фильма

Сейчас Холланд занят работой над фильмом "Человек-паук: Совершенно новый день". Сюжет пока держится в секрете, что только подогревает интерес зрителей. Известно лишь, что съемки активно идут: в августе актер делился кадрами со съемочной площадки. На одном из фото он стоит в костюме Человека-паука на бронированной машине, пристегнутый страховочным тросом.

Производством занимается дуэт кинокомпаний Marvel и Sony, которые уже подарили зрителям не одно успешное продолжение франшизы. Режиссером выступает Дестин Дэниел Креттон — известный по картинам "Просто помиловать" и "Шан-Чи и легенда десяти колец". Его опыт в работе с крупными проектами дает надежду, что новый фильм не уступит предыдущим.