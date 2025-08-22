Костюм Человека-паука выходит на аукцион — символ эпохи супергеройского кино ищет нового хозяина

Что объединяет голливудские фильмы и редкие коллекционные артефакты? Иногда — это настоящий костюм супергероя, знакомого миллионам зрителей. На аукцион выставят один из самых культовых элементов супергеройского кино — оригинальный костюм Тоби Магуайра из фильмов Сэма Рейми о "Человеке-пауке". Торги пройдут 4 сентября, как сообщает аукционный дом Propstore.

Символ эпохи супергеройского кино

Костюм был создан оскароносным художником по костюмам Джеймсом Ачесоном, известным работой над множеством культовых картин. Именно он придал новому облику Питера Паркера узнаваемые черты: насыщенно-красную и синюю ткань, слегка уменьшенные линзы и увеличенную эмблему на груди. Эти детали сделали костюм не просто одеждой для съемок, а символом целой эпохи в истории супергеройских фильмов.

Как устроен костюм

Наряд представляет собой цельный комбинезон из эластичного спандекса с встроенными ботинками. Внутренняя подкладка имеет маркировку "3.S", подтверждающую, что костюм использовался именно в производстве "Человека-паука 3".

Маска также заслуживает отдельного внимания. Под эластичной тканью скрыт легкий пластиковый каркас, обитый мягким пенопластом — он обеспечивал плотное прилегание и комфорт актеру. Главная деталь маски — это глаза: два комплекта сменных линз из черной металлизированной смолы, которые крепились к ткани при помощи магнитов и зубцов.

Редкость для коллекционеров

"Это очень редкий и очень желанный предмет из трилогии о Человеке-пауке для всех фанатов персонажа. Костюм воплощает в себе технические инновации и визуальное наследие новаторской франшизы Сэма Рейми", — говорится на сайте аукционного дома.

Эксперты оценивают артефакт в сумму от 100 до 200 тысяч долларов (8-16 млн рублей). При этом стартовая цена составит 50 тысяч долларов, что в пересчете равно примерно 4 млн рублей.