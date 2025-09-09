Добавьте в маринад кетчуп — и огурцы станут острыми или мягкими на выбор
Этой зимой можно удивить близких необычной консервацией — огурцами с кетчупом. Такой маринад придаёт им остроту или, наоборот, мягкость, в зависимости от выбранного соуса. Мы собрали три проверенных рецепта, которые помогут приготовить хрустящие и ароматные огурцы.
Рецепт от Евгения Клопотенко: огурцы в кетчупе чили
На две литровые банки понадобится:
- 1 кг огурцов,
- 100 г кетчупа чили,
- 2 ст. ложки сахара и столько же соли,
- 2 ст. ложки уксуса,
- 6 горошин чёрного перца,
- 4 зубчика чеснока,
- 2 цветка укропа,
- 2 лавровых листа.
Огурцы замачиваются в воде на несколько часов. Чеснок и зелень раскладываются по стерилизованным банкам, сверху кладутся овощи. Сначала огурцы дважды заливаются кипятком, затем воду сливают. В неё добавляют кетчуп, соль, сахар и в конце — уксус. Полученным маринадом заливают огурцы и закатывают банки.
Маринованные огурцы в кетчупе — для любителей остринки
Этот вариант рассчитан на 5 литровых банок. Вам понадобятся:
- 3 кг огурцов,
- 270 г кетчупа чили,
- 1 стакан 9% уксуса,
- 1 чашка сахара,
- 2 ст. ложки соли,
- 1,5 л воды,
- лавровый лист, душистый и острый перец, чеснок.
Огурцы замачивают на 20 минут, промывают, обрезают хвостики. Воду кипятят с кетчупом, солью, сахаром и уксусом. В банки кладут чеснок и острый перец, добавляют огурцы и заливают маринадом. Стерилизуют около 10 минут, затем герметично закрывают и оставляют до полного остывания.
Хрустящие огурцы в нежном маринаде
Для тех, кто предпочитает менее острые закуски, подойдёт рецепт на трёхлитровую банку:
- 1,5 кг огурцов,
- 1,5 л воды,
- 6 ст. ложек кетчупа,
- 3 ст. ложки сахара и столько же уксуса (9%),
- 1,5 ст. ложки соли,
- 6 зубчиков чеснока,
- листья хрена и смородины, петрушка, укроп, душистый перец.
В банки кладут зелень, специи и чеснок, затем огурцы. После первой заливки кипятком через 10 минут жидкость сливают и варят маринад с кетчупом, сахаром и солью. Уксус добавляют в конце. Огурцы заливают маринадом, банки закрывают и оставляют до остывания.
