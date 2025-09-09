Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Квашеные огурцы в банках
Квашеные огурцы в банках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Добавьте в маринад кетчуп — и огурцы станут острыми или мягкими на выбор

Рецепты маринованных огурцов с кетчупом: варианты с острым и мягким вкусом

Этой зимой можно удивить близких необычной консервацией — огурцами с кетчупом. Такой маринад придаёт им остроту или, наоборот, мягкость, в зависимости от выбранного соуса. Мы собрали три проверенных рецепта, которые помогут приготовить хрустящие и ароматные огурцы.

Рецепт от Евгения Клопотенко: огурцы в кетчупе чили

На две литровые банки понадобится:

  • 1 кг огурцов,
  • 100 г кетчупа чили,
  • 2 ст. ложки сахара и столько же соли,
  • 2 ст. ложки уксуса,
  • 6 горошин чёрного перца,
  • 4 зубчика чеснока,
  • 2 цветка укропа,
  • 2 лавровых листа.

Огурцы замачиваются в воде на несколько часов. Чеснок и зелень раскладываются по стерилизованным банкам, сверху кладутся овощи. Сначала огурцы дважды заливаются кипятком, затем воду сливают. В неё добавляют кетчуп, соль, сахар и в конце — уксус. Полученным маринадом заливают огурцы и закатывают банки.

Маринованные огурцы в кетчупе — для любителей остринки

Этот вариант рассчитан на 5 литровых банок. Вам понадобятся:

  • 3 кг огурцов,
  • 270 г кетчупа чили,
  • 1 стакан 9% уксуса,
  • 1 чашка сахара,
  • 2 ст. ложки соли,
  • 1,5 л воды,
  • лавровый лист, душистый и острый перец, чеснок.

Огурцы замачивают на 20 минут, промывают, обрезают хвостики. Воду кипятят с кетчупом, солью, сахаром и уксусом. В банки кладут чеснок и острый перец, добавляют огурцы и заливают маринадом. Стерилизуют около 10 минут, затем герметично закрывают и оставляют до полного остывания.

Хрустящие огурцы в нежном маринаде

Для тех, кто предпочитает менее острые закуски, подойдёт рецепт на трёхлитровую банку:

  • 1,5 кг огурцов,
  • 1,5 л воды,
  • 6 ст. ложек кетчупа,
  • 3 ст. ложки сахара и столько же уксуса (9%),
  • 1,5 ст. ложки соли,
  • 6 зубчиков чеснока,
  • листья хрена и смородины, петрушка, укроп, душистый перец.

В банки кладут зелень, специи и чеснок, затем огурцы. После первой заливки кипятком через 10 минут жидкость сливают и варят маринад с кетчупом, сахаром и солью. Уксус добавляют в конце. Огурцы заливают маринадом, банки закрывают и оставляют до остывания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жульен с грибами и курицей в булочках сохраняет сочность и насыщенный вкус сегодня в 1:49

Жульен в булочках: способ сэкономить время на грибы и курицу, не теряя в изысканности

Необычный жульен в булочках с грибами и курицей — хлеб пропитывается вкусом, гости в восторге!

Читать полностью » Кулинарный способ: медовик из жидкого теста с кремом достигает идеальной консистенции сегодня в 1:46

Медовик как объятия: жидкое тесто дарит коржи, тающие во рту, словно забытые детские мечты

Медовик из жидкого теста — это быстрый и простой способ приготовить нежный торт с ароматными коржами и сметанным кремом. Узнайте, как сделать идеальный медовик без лишних хлопот!

Читать полностью » Как приготовить конфеты сегодня в 1:26

Всего три продукта — и дома получается десерт, от которого в восторге вся семья

Простые домашние конфеты «Баунти» готовятся всего из трёх ингредиентов. Рассказываем рецепт, который легко повторить даже без опыта.

Читать полностью » Кулинарный эксперт поделился рецептом запекания утки с айвой в духовке для сочного мяса сегодня в 0:38

Запеките утку с айвой и почувствуйте, как дом наполняется ароматами счастья

Утка с айвой в духовке: сочное мясо с медовым ароматом и кисло-сладким вкусом. Рецепт для праздничного стола.

Читать полностью » Как приготовить мягкую питу дома в аэрофритюрнице — советы поваров сегодня в 0:26

Сухое молоко в тесто — и лепёшки становятся нежнее сливочного масла

Воздушная и мягкая, с золотистой корочкой — именно такой может быть домашняя пита, приготовленная в аэрофритюрнице. Рассказываем секреты идеального хлеба.

Читать полностью » Шеф-повара рекомендуют жульен в тарталетках с сливками и мускатным орехом сегодня в 0:12

Жульен в тарталетках: тайный ход, который перевернёт ваш праздничный стол без лишних хлопот

Жульен в тарталетках: хитрая закуска на праздник с грибами и курицей. Простой рецепт, который удивит гостей порционной подачей и вкусом.

Читать полностью » Врачи рассказали, чем кефир отличается от йогурта и как они влияют на здоровье вчера в 23:51

Один продукт замедляет старение, другой помогает держать вес под контролем

Кефир и йогурт часто считают одинаковыми, но у них разный состав и влияние на организм. Какой продукт выбрать и в чём их главные отличия?

Читать полностью » Учёные развенчали самые распространённые мифы о правильном питании вчера в 22:56

Жиры нужны, углеводы полезны, завтрак не обязателен: главные мифы под ударом

Многие популярные советы о питании оказываются мифами. Узнайте, почему отказ от углеводов, детокс-диеты и «чудо-продукты» не работают.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат Мимоза со скумбрией готовится с использованием копченой рыбы
Авто и мото

Audi подтвердила отказ от пятицилиндрового двигателя 2.5 TFSI из-за норм Евро-7
Наука и технологии

Опрос Live Science: лишь 13% респондентов уверены, что ИИ улучшит жизнь
Спорт и фитнес

Жим лёжа и наклонная скамья: как эффективно прорабатывать грудные мышцы
Дом

Утренняя зарядка для похудения: фитнес-эксперт Роберт Бабаян назвал эффективный комплекс
Туризм

Stadler поставила BVG первый поезд метро серии JK для Берлина
Авто и мото

Под отзыв попали 23 тысячи Lada Niva Legend и Niva Travel — Росстандарт
Красота и здоровье

Губернатор Сергей Ситников поручил увеличить компенсации врачам за аренду жилья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet