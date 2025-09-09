Добавьте в маринад кетчуп — и огурцы станут острыми или мягкими на выбор

Этой зимой можно удивить близких необычной консервацией — огурцами с кетчупом. Такой маринад придаёт им остроту или, наоборот, мягкость, в зависимости от выбранного соуса. Мы собрали три проверенных рецепта, которые помогут приготовить хрустящие и ароматные огурцы.

Рецепт от Евгения Клопотенко: огурцы в кетчупе чили

На две литровые банки понадобится:

1 кг огурцов,

100 г кетчупа чили,

2 ст. ложки сахара и столько же соли,

2 ст. ложки уксуса,

6 горошин чёрного перца,

4 зубчика чеснока,

2 цветка укропа,

2 лавровых листа.

Огурцы замачиваются в воде на несколько часов. Чеснок и зелень раскладываются по стерилизованным банкам, сверху кладутся овощи. Сначала огурцы дважды заливаются кипятком, затем воду сливают. В неё добавляют кетчуп, соль, сахар и в конце — уксус. Полученным маринадом заливают огурцы и закатывают банки.

Маринованные огурцы в кетчупе — для любителей остринки

Этот вариант рассчитан на 5 литровых банок. Вам понадобятся:

3 кг огурцов,

270 г кетчупа чили,

1 стакан 9% уксуса,

1 чашка сахара,

2 ст. ложки соли,

1,5 л воды,

лавровый лист, душистый и острый перец, чеснок.

Огурцы замачивают на 20 минут, промывают, обрезают хвостики. Воду кипятят с кетчупом, солью, сахаром и уксусом. В банки кладут чеснок и острый перец, добавляют огурцы и заливают маринадом. Стерилизуют около 10 минут, затем герметично закрывают и оставляют до полного остывания.

Хрустящие огурцы в нежном маринаде

Для тех, кто предпочитает менее острые закуски, подойдёт рецепт на трёхлитровую банку:

1,5 кг огурцов,

1,5 л воды,

6 ст. ложек кетчупа,

3 ст. ложки сахара и столько же уксуса (9%),

1,5 ст. ложки соли,

6 зубчиков чеснока,

листья хрена и смородины, петрушка, укроп, душистый перец.

В банки кладут зелень, специи и чеснок, затем огурцы. После первой заливки кипятком через 10 минут жидкость сливают и варят маринад с кетчупом, сахаром и солью. Уксус добавляют в конце. Огурцы заливают маринадом, банки закрывают и оставляют до остывания.