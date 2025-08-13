Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:15

Добавьте в кофе три специи — и получите утренний эликсир здоровья

Кофе с куркумой, перцем и корицей: напиток, который согреет и поможет фигуре

Обычный кофе бодрит и дарит энергию, но добавь в него куркуму, чёрный перец и корицу — и он превратится в настоящий "эликсир здоровья". Такой напиток не только согревает, но и помогает ускорить обмен веществ, поддержать иммунитет, а заодно — снизить потребность в сладком.

Чем полезен этот пряный кофе

  • Куркума — источник куркумина, сильного антиоксиданта и природного противовоспалительного средства. Поддерживает работу печени, помогает пищеварению.

  • Чёрный перец — содержит пиперин, усиливающий усвоение куркумина в 10 раз и стимулирующий сжигание калорий.

  • Корица — помогает стабилизировать уровень сахара в крови и придаёт напитку естественную сладость, уменьшая тягу к сахару.

Вместе эти специи превращают кофе в полезный утренний ритуал, который заряжает энергией надолго.

Рецепт пряного кофе

Ингредиенты:

  • 1 чашка свежесваренного кофе (лучше эспрессо).

  • половина ч. л. куркумы.

  • половина 2 ч. л. корицы.

  • Щепотка чёрного перца.

  • По желанию: половина чашки молока (коровьего или растительного).

  • По желанию: 1 ч. л. натурального подсластителя (эритрит, стевия, мёд).

Приготовление:

  1. В кружку насыпьте куркуму, корицу и чёрный перец.

  2. Залейте свежесваренным горячим кофе.

  3. Если хотите, подогрейте молоко, взбейте его до пены и добавьте в чашку.

  4. Подсластите по вкусу.

  5. Перемешайте и пейте горячим.

Когда лучше пить

Утром — для бодрости и ускорения обмена веществ. Осенью и зимой — для согрева и поддержки иммунитета. Отличный вариант и перед прогулкой в холодную погоду.

