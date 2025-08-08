Сытный салат с курицей и болгарским перцем: идеален для ужина на каждый день

Хотите приготовить лёгкий, но сытный ужин за пару часов? Этот салат с курицей и болгарским перцем — идеальный вариант! Его изюминка — горячая заправка с остринкой, которая делает блюдо необычным и аппетитным.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Красный болгарский перец — 1 шт.

Лук (шалот или репчатый) — 1 шт.

Петрушка — 3 веточки (6 г)

Соевый соус — 50 мл

Растительное масло — 50 мл

Томатная паста — 2 ст. л.

Специи для овощей по-корейски — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

Куриное филе отварите в подсоленной воде (35 минут), остудите и нарежьте соломкой. Перец очистите от семян и нашинкуйте тонкими полосками. Лук нарежьте полукольцами, петрушку мелко порубите. Соедините в миске курицу, перец и лук.

На сковороде смешайте томатную пасту, соевый соус, масло и специи. Доведите до кипения, помешивая, и проварите 2 минуты.

Совет: если не любите острое, замените корейскую приправу на смесь соли, перца и паприки.

Залейте горячую заправку в миску с курицей и овощами, перемешайте. Добавьте петрушку (или кинзу) и дайте настояться 2 часа в холодильнике.

Вариант подачи: можно есть салат тёплым — без настаивания он тоже очень вкусный.