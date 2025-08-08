Сытный салат с курицей и болгарским перцем: идеален для ужина на каждый день
Хотите приготовить лёгкий, но сытный ужин за пару часов? Этот салат с курицей и болгарским перцем — идеальный вариант! Его изюминка — горячая заправка с остринкой, которая делает блюдо необычным и аппетитным.
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Красный болгарский перец — 1 шт.
- Лук (шалот или репчатый) — 1 шт.
- Петрушка — 3 веточки (6 г)
- Соевый соус — 50 мл
- Растительное масло — 50 мл
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Специи для овощей по-корейски — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт
Куриное филе отварите в подсоленной воде (35 минут), остудите и нарежьте соломкой. Перец очистите от семян и нашинкуйте тонкими полосками. Лук нарежьте полукольцами, петрушку мелко порубите. Соедините в миске курицу, перец и лук.
На сковороде смешайте томатную пасту, соевый соус, масло и специи. Доведите до кипения, помешивая, и проварите 2 минуты.
Совет: если не любите острое, замените корейскую приправу на смесь соли, перца и паприки.
Залейте горячую заправку в миску с курицей и овощами, перемешайте. Добавьте петрушку (или кинзу) и дайте настояться 2 часа в холодильнике.
Вариант подачи: можно есть салат тёплым — без настаивания он тоже очень вкусный.
