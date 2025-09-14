Обычная морковь превратилась в острейшую закуску — без долгих заморочек

Каждое лето хозяйки стараются сохранить вкус сезона в банках — вареньем, маринованными овощами или салатами. Но есть заготовка, которая всегда вызывает особый интерес: корейская морковь. Она не только яркая и ароматная, но и идеально подходит к зимнему столу.

Рецепт с перцем чили: для любителей острого

Этот вариант особенно понравится тем, кто предпочитает блюда с перчинкой. Главный секрет — перец чили, который придаёт моркови насыщенный вкус и лёгкий огненный акцент.

Ингредиенты:

1,5 кг моркови

0,5 стакана подсолнечного масла

1,5 ч. л. соли

2 ст. л. сахара

1 ст. л. кориандра

8 зубчиков чеснока

1 ст. л. паприки

0,5 ч. л. молотого чёрного перца

0,3 ч. л. молотого чили

3 ст. л. 9% уксуса

Морковь натирают на специальной тёрке, посыпают сахаром и оставляют пропитываться. В это время масло слегка прогревают, добавляют специи и сразу же вливают смесь к овощам. Затем кладут уксус, перемешивают руками и оставляют на час. После этого морковь можно раскладывать по стерильным банкам и закрывать крышками.

Классический рецепт: нежная и хрустящая морковь

Если вы хотите сохранить вкус привычной корейской моркови, как в магазине, подойдёт второй рецепт. Он проще, но результат получается особенно ароматным.

Ингредиенты:

1,5 кг моркови

6 ст. л. сахара

0,5 стакана масла

3 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого чёрного перца

0,5 ч. л. красного перца

2 ч. л. кориандра

0,5 стакана 9% уксуса

6-8 зубчиков чеснока

Натёртую морковь пересыпают сахаром, солью и специями, добавляют измельчённый чеснок, масло и уксус. Всё тщательно перемешивают руками и убирают в холодильник на ночь. Утром овощи будут готовы к закрутке: их нужно разложить по банкам вместе с маринадом и закрыть крышками.

Что выбрать?

Оба варианта хороши по-своему. Первый — для тех, кто ценит остроту и яркость вкуса. Второй — для любителей классики, где нежность и хруст дополняют друг друга. В любом случае, зимой такая закуска станет настоящим украшением стола и отличным дополнением к мясным и картофельным блюдам.