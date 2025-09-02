Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анкилозавр Spicomellus
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:44

Не только защита: учёные обнаружили неожиданное применение костных структур древнего ящера

Африканская находка возрастом 165 млн лет раскрыла раннее появление хвостового оружия

Учёные представили новые данные об одном из самых загадочных динозавров — Spicomellus afer, жившем более 165 миллионов лет назад на территории современного Марокко. Открытие, опубликованное 27 августа в журнале Nature, ставит под сомнение прежние представления об эволюции древних рептилий и особенно анкилозавров.

Уникальные особенности древнего динозавра

Spicomellus afer отличался необычным "вооружением". У него были длинные костные наросты по бокам шеи, которые срастались с рёбрами и образовывали конструкцию, не встречавшуюся ни у одного другого позвоночного животного. Некоторые из этих структур достигали 87 сантиметров и, вероятно, в живом состоянии были ещё больше, формируя своеобразный панцирь или демонстрационный слой.

Кроме того, по сохранившимся частям скелета исследователи предполагают, что у динозавра имелось и хвостовое оружие — возможно, прообраз булавы, которая позднее стала характерной для более развитых анкилозавров. Это означает, что ключевые элементы защитного арсенала появились у динозавров гораздо раньше, чем считалось ранее.

Что говорят палеонтологи

Сюзанна Мейдмент, профессор Лондонского музея естественной истории и Бирмингемского университета, пояснила:

"Такое сложное оснащение у раннего представителя группы указывает на необходимость пересмотреть эволюционные пути этих животных".

По её словам, находка подчёркивает значимость африканских раскопок для понимания глобальной эволюции.

Её коллега, Ричард Батлер из Бирмингемского университета, добавил:

"Динозавр не похож ни на что известное. Это открытие опровергает многие прежние представления об анкилозаврах и их развитии".

Учёные предполагают, что костные наросты Spicomellus могли использоваться не только для защиты, но и для привлечения партнёров или запугивания соперников. В отличие от поздних видов, у которых броня стала ответом на угрозу крупных хищников мелового периода, здесь, возможно, играли роль социальные и демонстрационные функции.

Марокканский след

Исследование велось в сотрудничестве международных команд и местных специалистов. Дрисс Уархаш из Университета Сиди Мохамеда Бен Абделлы отметил, что находка укрепляет позиции марокканской науки и открывает новые перспективы для палеонтологии региона.

Окаменелости были очищены и обработаны в Марокко с использованием современного оборудования и теперь хранятся там, став важной частью национального научного наследия.

Значение открытия

Spicomellus afer показывает, что эволюция брони у динозавров была не линейной, а сложной и разнообразной. Этот вид сочетал в себе черты, которые ранее считались характерными для более поздних эпох, что заставляет пересматривать временные рамки и сценарии развития группы анкилозавров.

Три интересных факта

  1. Spicomellus afer стал первым анкилозавром, найденным в Африке, что подтверждает широкое распространение этих динозавров по континентам.
  2. Название рода переводится как "шипастая конечность" — в честь уникальных костных наростов.
  3. До его открытия считалось, что хвостовое вооружение у динозавров появилось только около 100 млн лет назад, но Spicomellus сдвинул эту дату ещё на 60 млн лет глубже в прошлое.

Читайте также

Учёные Калифорнийского университета создали карту развития яичников обезьян сегодня в 4:29

Нашли два гена, которые решают судьбу яйцеклеток — и это может объяснить бесплодие

Учёные впервые составили карту формирования овариального резерва, что поможет понять причины бесплодия и таких заболеваний, как СПКЯ.

Читать полностью » Университет Бикокка: новая теория объяснила высоту Гималаев через мантийный каркас сегодня в 3:16

Гималаи держатся на загадке, о которой молчали сто лет — новое открытие переворачивает всё

Новое исследование поставило под сомнение вековую теорию о том, что удерживает Гималаи. Учёные нашли неожиданное объяснение их высоте и прочности.

Читать полностью » Исследование IEEE: искусственный интеллект может демонстрировать признаки психических расстройств сегодня в 2:16

32 психических расстройства у машин: классификация ИИ, от которой холодеет в груди

Учёные представили новую концепцию Psychopathia Machinalis — классификацию «машинных психозов», которые угрожают будущему ИИ и нашей безопасности.

Читать полностью » Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния сегодня в 1:16

7 сентября Луна изменит цвет и размер: фото будут впечатлять даже скептиков

Последнее летнее полнолуние станет Кукурузной Луной и принесёт зрелищное затмение. Узнайте, где его можно увидеть и когда ждать редкое явление.

Читать полностью » Археологи Университета Сан-Маркоса обнаружили в Перу захоронение с жертвами ритуалов сегодня в 0:27

Более 2000 лет назад в Андах проходили ритуалы — находка археологов ошеломила

В Перу археологи нашли захоронения с жертвами возрастом 2300 лет. Ученые уверены: странные позы тел и следы насилия указывают на ритуалы.

Читать полностью » Прививка от опоясывающего лишая снижает риск инфаркта на 18% — результаты исследования вчера в 23:56

Сердце под защитой от неожиданного врага — как связаны лишай и инфаркт

Международные ученые обнаружили, что вакцинация против опоясывающего лишая снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, открывая новые возможности для профилактики инфаркта и инсульта.

Читать полностью » Археологи нашли 3000-летний бронзовый топор из метеоритного металла на острове Борнео вчера в 23:51

Бронзовый топор из метеорита: сенсация, меняющая историю Индонезии

В Индонезии найден уникальный бронзовый топор возрастом более 3000 лет, возможно, изготовленный из метеоритного металла. Эта находка меняет представления о технологиях и культуре древних общин Борнео.

Читать полностью » Ученые описали новый род гигантских черепах из палеоцена Колорадо вчера в 22:45

Тайна палеоцена: как пресноводные черепахи выжили после катастрофы

Палеонтологи описали новый род гигантских пресноводных черепах из раннего палеоцена Колорадо, раскрывая важные детали выживания видов после массового вымирания.

Читать полностью »

