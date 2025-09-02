Не только защита: учёные обнаружили неожиданное применение костных структур древнего ящера

Учёные представили новые данные об одном из самых загадочных динозавров — Spicomellus afer, жившем более 165 миллионов лет назад на территории современного Марокко. Открытие, опубликованное 27 августа в журнале Nature, ставит под сомнение прежние представления об эволюции древних рептилий и особенно анкилозавров.

Уникальные особенности древнего динозавра

Spicomellus afer отличался необычным "вооружением". У него были длинные костные наросты по бокам шеи, которые срастались с рёбрами и образовывали конструкцию, не встречавшуюся ни у одного другого позвоночного животного. Некоторые из этих структур достигали 87 сантиметров и, вероятно, в живом состоянии были ещё больше, формируя своеобразный панцирь или демонстрационный слой.

Кроме того, по сохранившимся частям скелета исследователи предполагают, что у динозавра имелось и хвостовое оружие — возможно, прообраз булавы, которая позднее стала характерной для более развитых анкилозавров. Это означает, что ключевые элементы защитного арсенала появились у динозавров гораздо раньше, чем считалось ранее.

Что говорят палеонтологи

Сюзанна Мейдмент, профессор Лондонского музея естественной истории и Бирмингемского университета, пояснила:

"Такое сложное оснащение у раннего представителя группы указывает на необходимость пересмотреть эволюционные пути этих животных".

По её словам, находка подчёркивает значимость африканских раскопок для понимания глобальной эволюции.

Её коллега, Ричард Батлер из Бирмингемского университета, добавил:

"Динозавр не похож ни на что известное. Это открытие опровергает многие прежние представления об анкилозаврах и их развитии".

Учёные предполагают, что костные наросты Spicomellus могли использоваться не только для защиты, но и для привлечения партнёров или запугивания соперников. В отличие от поздних видов, у которых броня стала ответом на угрозу крупных хищников мелового периода, здесь, возможно, играли роль социальные и демонстрационные функции.

Марокканский след

Исследование велось в сотрудничестве международных команд и местных специалистов. Дрисс Уархаш из Университета Сиди Мохамеда Бен Абделлы отметил, что находка укрепляет позиции марокканской науки и открывает новые перспективы для палеонтологии региона.

Окаменелости были очищены и обработаны в Марокко с использованием современного оборудования и теперь хранятся там, став важной частью национального научного наследия.

Значение открытия

Spicomellus afer показывает, что эволюция брони у динозавров была не линейной, а сложной и разнообразной. Этот вид сочетал в себе черты, которые ранее считались характерными для более поздних эпох, что заставляет пересматривать временные рамки и сценарии развития группы анкилозавров.

Три интересных факта