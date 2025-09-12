Эмоциональный взрыв: мясо, шпигованное чесноком, — это не блюдо, а история любви

Представьте: кусочек нежного мяса, пропитанного ароматом чеснока и специй, который просто невозможно отложить. Хотите узнать, как приготовить такое блюдо дома? Этот рецепт шпигованной свинины подойдёт для любого случая — будь то лёгкая закуска или сытный ужин. Давайте разберёмся шаг за шагом, как сделать его вкусным и сочным!

Ингредиенты

Свинина (задняя часть, не слишком жирная): 1 кг

Чеснок: 8 зубчиков

Сухие специи: 2 ч. л.

Соль: 1 ч. л.

Майонез: 2 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Соберите всё необходимое. Выберите заднюю часть свинины — она идеальна для такого блюда. Разрежьте зубчики чеснока вдоль пополам, чтобы было удобно вставлять их в мясо. Промойте свинину под холодной водой и обсушите полотенцем. Сделайте глубокие надрезы острым ножом.

В каждый разрез вставьте кусочек чеснока, но не слишком глубоко, чтобы он не торчал. Натрите мясо смесью соли и специй со всех сторон. Смажьте мясо тонким слоем майонеза. Положите в форму для запекания, добавьте на дно немного воды (около ⅓ стакана) и накройте крышкой или фольгой.

Запекайте под крышкой 1,5 часа при 190°C. Затем снимите крышку и готовьте ещё 30 минут для румяной корочки. Время может варьироваться в зависимости от духовки.

Достаньте мясо и дайте ему остыть в форме. Для аккуратных ломтиков охладите в холодильнике перед нарезкой.