Специи теряют аромат на глазах: ошибка на кухне, которую совершают почти все

Вид специй Средний срок хранения Особенности Цельные (перец горошком, гвоздика, корица) 2-3 года Дольше сохраняют аромат Молотые (паприка, куркума, кориандр) 6-12 месяцев Быстро теряют насыщенность Сушёная зелень (укроп, петрушка, базилик) до 6 месяцев Самая капризная категория

Советы шаг за шагом

Держите специи вдали от плиты и духовки. Используйте герметичные банки из стекла или непрозрачного пластика. Не допускайте попадания пара и влаги: не храните рядом с раковиной. Ставьте специи в тёмные шкафчики или закрытые полки. Подписывайте баночки и отмечайте дату покупки. Обновляйте запасы раз в полгода-год, особенно сушёную зелень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Хранить специи над плитой → потеря аромата и вкусности блюд → убрать в закрытый шкафчик.

Использовать открытые баночки → попадание воздуха и влаги → герметичные ёмкости.

Сохранять старые запасы годами → "пустые" специи без вкуса → обновлять коллекцию раз в сезон.

А что если хочется красиво?

Многие любят хранить специи в прозрачных баночках на видном месте. В этом случае лучше выбирать затемнённое стекло и ставить их в нишу или закрытую полку, чтобы ограничить попадание света.

FAQ

Можно ли хранить специи в холодильнике?

Некоторые — да (например, сушёная зелень), но в основном достаточно сухого и тёмного места.

Что делать с залежавшимися специями?

Использовать в качестве ароматизатора для ванн или саше, но не в еде.

Правда ли, что вакуумные контейнеры лучше?

Да, они продлевают срок хранения, но стоят дороже.