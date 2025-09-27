Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кумин (зира)
Кумин (зира)
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:07

Специи теряют аромат на глазах: ошибка на кухне, которую совершают почти все

Журналист Ларюшкина предупредила о риске потери свойств специй рядом с плитой

Ароматные специи и пряности делают блюда ярче и насыщеннее. Но многие даже не задумываются, что привычка хранить баночки рядом с плитой или на открытой полке может испортить их вкус и лишить полезных свойств. Правильное хранение помогает сохранить свежесть, аромат и цвет специй на долгие месяцы.

"При нагреве специи теряют масла — те вещества, которые отвечают за характерный аромат и вкус", — напомнила редактор раздела о стиле жизни на Sport24 Оксана Ларюшкина.

Почему специи нельзя держать возле плиты

Основная проблема — тепло и влажность. Приготовление пищи сопровождается паром, который легко проникает в баночки. Влага приводит к слёживанию и даже плесени. Под воздействием высокой температуры и света эфирные масла разрушаются, вкус становится пресным или приобретает горечь. Особенно быстро портятся молотые специи: паприка, куркума, кориандр.

Сравнение срока хранения специй

Вид специй Средний срок хранения Особенности
Цельные (перец горошком, гвоздика, корица) 2-3 года Дольше сохраняют аромат
Молотые (паприка, куркума, кориандр) 6-12 месяцев Быстро теряют насыщенность
Сушёная зелень (укроп, петрушка, базилик) до 6 месяцев Самая капризная категория

Советы шаг за шагом

  1. Держите специи вдали от плиты и духовки.

  2. Используйте герметичные банки из стекла или непрозрачного пластика.

  3. Не допускайте попадания пара и влаги: не храните рядом с раковиной.

  4. Ставьте специи в тёмные шкафчики или закрытые полки.

  5. Подписывайте баночки и отмечайте дату покупки.

  6. Обновляйте запасы раз в полгода-год, особенно сушёную зелень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Хранить специи над плитой → потеря аромата и вкусности блюд → убрать в закрытый шкафчик.

  • Использовать открытые баночки → попадание воздуха и влаги → герметичные ёмкости.

  • Сохранять старые запасы годами → "пустые" специи без вкуса → обновлять коллекцию раз в сезон.

А что если хочется красиво?

Многие любят хранить специи в прозрачных баночках на видном месте. В этом случае лучше выбирать затемнённое стекло и ставить их в нишу или закрытую полку, чтобы ограничить попадание света.

FAQ

Можно ли хранить специи в холодильнике?
Некоторые — да (например, сушёная зелень), но в основном достаточно сухого и тёмного места.

Что делать с залежавшимися специями?
Использовать в качестве ароматизатора для ванн или саше, но не в еде.

Правда ли, что вакуумные контейнеры лучше?
Да, они продлевают срок хранения, но стоят дороже.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маршевые и винтовые лестницы для частного дома: особенности и различия вчера в 22:51

Как выбрать лестницу, чтобы она стала центром интерьера

Лестница в коттедже — это не только способ попасть на второй этаж. Узнайте, какие виды бывают и как выбрать удобный и стильный вариант.

Читать полностью » отмечают преимущества русской бани для кожи и сердечно-сосудистой системы вчера в 22:47

Русская баня против сауны: кто дарит телу больше здоровья

Русская баня — это больше, чем парилка. Узнайте, чем она отличается от сауны, как правильно париться и какие традиции сохранились до наших дней.

Читать полностью » Комбинирование обоев в интерьере: дизайнеры назвали основные правила вчера в 22:45

Обои, которые работают в паре: секрет удачных комбинаций

Хотите необычный интерьер без дорогого ремонта? Узнайте, как комбинирование обоев помогает зонировать комнату и создавать яркие акценты.

Читать полностью » Зона под раковиной используется рационально при установке тумбы вчера в 22:42

Раковина на пьедестале или на тумбе: какой вариант выглядит выигрышнее

Узнайте, какие бывают варианты установки умывальника в ванной и как выбрать подходящий — от классики с пьедесталом до современных подвесных моделей.

Читать полностью » Замена ванны на угловую душевую кабину освобождает половину стены вчера в 22:38

Как из тесной ванной сделать пространство, где хочется расслабиться

Маленькая ванная комната в многоэтажке — не приговор. Узнайте, как современный ремонт помогает превратить её в просторное и удобное помещение.

Читать полностью » Умывальники на пьедестале обеспечивают надёжную опору для раковины вчера в 22:36

Раковина с пьедесталом: просторно только на картинке

Умывальники на пьедестале — это классика, которая сочетает стиль и надёжность. Разберём их плюсы, минусы и советы по выбору для ванной комнаты.

Читать полностью » Производители заявляют, что акриловые краски подходят для внутренних и наружных работ вчера в 22:33

Краска, которая выдерживает всё: почему акрил выбирают строители и дизайнеры

Акриловые краски — универсальное решение для ремонта: чем они лучше других составов, как правильно их использовать и какие ошибки нужно избежать.

Читать полностью » Минимализм и слоистое освещение вытесняют громоздкие шкафы в оформлении прихожих вчера в 22:31

Один шкаф способен испортить весь интерьер: главная ошибка прихожей

Современные дизайнеры всё чаще отказываются от шкафов-купе и яркого света. Узнайте, какие решения в прихожей сегодня считаются устаревшими.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

После выращивания лука почва обедняется азотом и калием, поэтому нужен севооборот культур
Спорт и фитнес

Исследование в Норвегии: 100 баллов PAI в неделю продлевают жизнь на 4–5 лет
Еда

Мясо по-деревенски с картошкой сочетает в себе мясо, овощи и гарнир
Еда

Салат из курицы с пекинской капустой и кукурузой получается питательным
Туризм

Zero-waste в путешествиях: многоразовая бутылка, эко-отели и сортировка мусора
Садоводство

Агрономы предупреждают: помидоры и картофель рядом повышают риск фитофтороза
Авто и мото

Эксперты: прикуривание поможет только при исправном аккумуляторе и генераторе
Наука

Университет Кадиса: в Андалусии найден дольмен возрастом около 5000 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet