Специи теряют аромат на глазах: ошибка на кухне, которую совершают почти все
Ароматные специи и пряности делают блюда ярче и насыщеннее. Но многие даже не задумываются, что привычка хранить баночки рядом с плитой или на открытой полке может испортить их вкус и лишить полезных свойств. Правильное хранение помогает сохранить свежесть, аромат и цвет специй на долгие месяцы.
"При нагреве специи теряют масла — те вещества, которые отвечают за характерный аромат и вкус", — напомнила редактор раздела о стиле жизни на Sport24 Оксана Ларюшкина.
Почему специи нельзя держать возле плиты
Основная проблема — тепло и влажность. Приготовление пищи сопровождается паром, который легко проникает в баночки. Влага приводит к слёживанию и даже плесени. Под воздействием высокой температуры и света эфирные масла разрушаются, вкус становится пресным или приобретает горечь. Особенно быстро портятся молотые специи: паприка, куркума, кориандр.
Сравнение срока хранения специй
|Вид специй
|Средний срок хранения
|Особенности
|Цельные (перец горошком, гвоздика, корица)
|2-3 года
|Дольше сохраняют аромат
|Молотые (паприка, куркума, кориандр)
|6-12 месяцев
|Быстро теряют насыщенность
|Сушёная зелень (укроп, петрушка, базилик)
|до 6 месяцев
|Самая капризная категория
Советы шаг за шагом
-
Держите специи вдали от плиты и духовки.
-
Используйте герметичные банки из стекла или непрозрачного пластика.
-
Не допускайте попадания пара и влаги: не храните рядом с раковиной.
-
Ставьте специи в тёмные шкафчики или закрытые полки.
-
Подписывайте баночки и отмечайте дату покупки.
-
Обновляйте запасы раз в полгода-год, особенно сушёную зелень.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Хранить специи над плитой → потеря аромата и вкусности блюд → убрать в закрытый шкафчик.
-
Использовать открытые баночки → попадание воздуха и влаги → герметичные ёмкости.
-
Сохранять старые запасы годами → "пустые" специи без вкуса → обновлять коллекцию раз в сезон.
А что если хочется красиво?
Многие любят хранить специи в прозрачных баночках на видном месте. В этом случае лучше выбирать затемнённое стекло и ставить их в нишу или закрытую полку, чтобы ограничить попадание света.
FAQ
Можно ли хранить специи в холодильнике?
Некоторые — да (например, сушёная зелень), но в основном достаточно сухого и тёмного места.
Что делать с залежавшимися специями?
Использовать в качестве ароматизатора для ванн или саше, но не в еде.
Правда ли, что вакуумные контейнеры лучше?
Да, они продлевают срок хранения, но стоят дороже.
