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  • Опубликована сегодня в 12:28

Bloomberg: на энергетических рынках ощущается переизбыток СПГ

На энергетических рынках стал ощущаться переизбыток СПГ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Причиной тому стал тот факт, что такие страны как Япония и Южная Корея начали экспорт этого сырья. Ранее, наоборот, они его активно импортировали. Это же касается и Китая.

Тем не менее, как утверждают эксперты, в будущем ситуация может измениться, однако пока стоимость сырья будет снижаться.

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