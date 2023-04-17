На энергетических рынках стал ощущаться переизбыток СПГ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Причиной тому стал тот факт, что такие страны как Япония и Южная Корея начали экспорт этого сырья. Ранее, наоборот, они его активно импортировали. Это же касается и Китая.

Тем не менее, как утверждают эксперты, в будущем ситуация может измениться, однако пока стоимость сырья будет снижаться.