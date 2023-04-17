На энергетических рынках стал ощущаться переизбыток СПГ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Причиной тому стал тот факт, что такие страны как Япония и Южная Корея начали экспорт этого сырья. Ранее, наоборот, они его активно импортировали. Это же касается и Китая.
Тем не менее, как утверждают эксперты, в будущем ситуация может измениться, однако пока стоимость сырья будет снижаться.
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