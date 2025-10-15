Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Блондинка с длинными волнистыми волосами
Блондинка с длинными волнистыми волосами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:59

SPF не только для лица: рабочая схема ухода, чтобы солнце не сожгло корни и не выгорел цвет

Ультрафиолет ослабляет волосы и приводит к их выпадению на солнце — Мария Васильева

Интенсивное солнце не только сушит кожу, но и может негативно сказаться на состоянии волос. Летом под действием ультрафиолета пряди теряют влагу, становятся ломкими и начинают выпадать. Как предупредить эти проблемы и сохранить волосы здоровыми — рассказала трихолог, дерматолог и миколог Мария Васильева из клиники "СМ-Косметология".

"Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, могут спровоцировать интенсивное выпадение волос", — объяснила Мария Васильева.

Советы шаг за шагом

  1. Носите головные уборы. Это первое и самое простое правило летнего ухода. Панама, бейсболка или платок из хлопка и льна создают естественную тень и защищают кожу головы от перегрева.

  2. Используйте SPF для волос. В продаже есть спреи и масла с UV-фильтрами, которые создают тонкую плёнку и снижают воздействие солнечных лучей.

  3. Подберите правильный шампунь. Летом важно использовать мягкие средства без сульфатов, с добавлением кератина, гиалуроновой кислоты и натуральных экстрактов.

  4. Делайте питательные маски. Раз в неделю наносите восстанавливающие составы с аргановым или кокосовым маслом — они возвращают блеск и упругость.

  5. Полощите волосы прохладной водой. После купания в море или бассейне обязательно смойте соль и хлор, чтобы не пересушить волосы.

  6. Выбирайте расчески с мягкими зубцами. Это снизит ломкость и предотвратит механическое повреждение ослабленных солнцем прядей.

Сравнение

Средство Действие Когда использовать Особенности
Спрей с SPF защита от ультрафиолета перед выходом на солнце не утяжеляет волосы
Маска с кератином восстановление структуры 1-2 раза в неделю разглаживает и питает
Масло для кончиков предотвращает ломкость после мытья защищает от пересыхания
Шампунь с UV-фильтром ежедневная защита утром/вечером предотвращает выгорание цвета

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не использовать головной убор в жару.
    Последствие: солнечные ожоги кожи головы и выпадение волос.
    Альтернатива: носить шляпы из лёгких натуральных тканей или панамы с широкими полями.

  • Ошибка: мыть голову слишком горячей водой.
    Последствие: усиливается сухость, волосы теряют блеск.
    Альтернатива: использовать прохладную или чуть тёплую воду.

  • Ошибка: пользоваться шампунями без UV-защиты.
    Последствие: разрушение кератинового слоя, выгорание цвета.
    Альтернатива: летом переходить на серию с SPF-фильтрами и питательными компонентами.

  • Ошибка: часто сушить волосы феном после солнца.
    Последствие: двойное пересушивание и ломкость.
    Альтернатива: давать волосам высохнуть естественным образом или использовать режим холодного воздуха.

А что если…

А что если волосы уже начали выпадать после отдыха на солнце? Не стоит паниковать. Важно вовремя начать восстановление: использовать питательные маски и ампулы, добавить в рацион продукты с биотином и цинком, а также сделать курс мезотерапии или плазмотерапии по назначению трихолога.

Если проблема не исчезает за 2-3 недели, следует обратиться к специалисту — возможно, солнечное воздействие стало лишь пусковым фактором, а истинная причина выпадения глубже (например, дефицит железа или гормональный сбой).

Плюсы и минусы

Метод защиты Плюсы Минусы
Головной убор простота, доступность, моментальный эффект может портить укладку
Спрей с SPF лёгкое нанесение, подходит для повседневного ухода требует регулярного обновления
Маска с маслами питает и восстанавливает волосы может утяжелять тонкие пряди
Кератиновый уход даёт длительный эффект высокая стоимость процедур

FAQ

Нужно ли защищать волосы, если я редко бываю на солнце?
Да, даже короткие прогулки в жару без защиты постепенно разрушают структуру волос.

Как понять, что волосы пострадали от солнца?
Они становятся тусклыми, ломкими, плохо расчёсываются и электризуются.

Какие средства помогут восстановить волосы после отпуска?
Подойдут маски с кератином, масла ши и арганы, а также несмываемые сыворотки с аминокислотами.

Помогают ли солнцезащитные шампуни?
Да, они предотвращают вымывание цвета и защищают от ультрафиолета при ежедневном применении.

Можно ли использовать обычный крем с SPF для волос?
Нет, такие средства утяжеляют пряди. Лучше выбрать специальные спреи и масла для волос.

Мифы и правда

  • Миф: солнце укрепляет волосы.
    Правда: ультрафиолет разрушает белковые связи, делая волосы ломкими.

  • Миф: светлые волосы не выгорают.
    Правда: у блондинок структура волоса более пористая, поэтому пигмент выгорает быстрее.

  • Миф: солнце безопасно утром и вечером.
    Правда: даже в эти часы лучи отражаются от песка и воды, воздействуя на волосы.

  • Миф: защита нужна только на пляже.
    Правда: волосы страдают и в городе, особенно во время длительных прогулок и поездок на открытом транспорте.

Исторический контекст

Уход за волосами под солнцем известен с древности. В Древнем Египте женщины натирали волосы маслами мирры и касторкой, чтобы защитить их от иссушающего зноя пустыни. В Риме использовали розовую воду и бальзамы на основе лаванды. В XIX веке в Европе популярными были зонты и широкополые шляпы — не только ради моды, но и ради здоровья волос. Сегодня современные средства с UV-фильтрами выполняют ту же функцию, но гораздо эффективнее.

Три интересных факта

  1. Волосы теряют до 15% влаги уже после часа под прямыми солнечными лучами.

  2. У блондинок риск выгорания пигмента выше почти вдвое, чем у брюнеток.

  3. Спрей с SPF можно наносить и на влажные, и на сухие волосы — защита будет одинаково эффективной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Александр Мясников: острый перец укрепляет слизистую желудка и помогает при гастрите сегодня в 5:18
Перец перестал быть врагом желудка: острое оказалось спасением от гастрита

Острый перец может не разрушать, а защищать слизистую желудка. Почему врачи называют капсаицин природным щитом от гастрита — объясняем с фактами и примерами.

Читать полностью » Врач Чернышова: заразиться ветрянкой может каждый, кто не болел и не вакцинировался сегодня в 4:19
Ветрянка не прощает ошибок: почему даже один контакт гарантирует заражение

Ветрянка кажется безобидной, но её вирус невероятно заразен. Как работает вакцина и почему она нужна не только детям — объясняет терапевт Надежда Чернышова.

Читать полностью » Терапевт Матвеева: киви помогает укрепить иммунитет и улучшить пищеварение сегодня в 3:44
Фрукт, который работает как витамин, успокоительное и косметолог одновременно

Неожиданно полезный киви помогает не только укрепить иммунитет, но и улучшить сон, пищеварение и зрение — при этом оставаясь простым и доступным фруктом.

Читать полностью » Терапевт Андрей Кондрахин: бесконтрольное применение антибиотиков усиливает резистентность бактерий сегодня в 2:19
Планета теряет защиту: антибиотики сдаются, и человечество ищет способ выжить

Может ли личный "паспорт антибиотиков" защитить человечество от супербактерий? Врачи объясняют, почему новая идея может стать спасением медицины.

Читать полностью » Профессор Сеченовского университета Алексей Данилов объяснил, как движение запускает выработку миокинов сегодня в 1:33
Боль сдаётся без лекарств: тело само способно включить внутренний обезболивающий механизм

Почему движение помогает не только улучшить фигуру, но и снизить боль? Учёные раскрыли, как "спортивные перекусы" влияют на мозг и эмоции.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Жаровская предупредила: даже умеренное употребление алкоголя замедляет метаболизм сегодня в 0:29
Алкоголь стирает границы, но не без последствий: как бокал вина превращается в жировой гепатоз

Даже бокал вина может замедлить обмен веществ и вызвать нагрузку на печень. Почему спиртное мешает худеть и как восстановить метаболизм — объясняем подробно.

Читать полностью » Биопсихолог Мэри Поффенрот: мозгу нужно до трёх недель, чтобы привыкнуть к новой стрижке вчера в 23:53
Коротко — не значит плохо: как вернуть уверенность, если прическа всё испортила

Разочарование после короткой стрижки — обычное дело. Разбираемся, как принять новое отражение, вернуть уверенность и сделать этот период лёгким.

Читать полностью » Сладости и жирная пища вызывают перестройку нейронных связей, усиливая зависимость и снижая самоконтроль вчера в 23:44
Еда как наркотик: как шоколад и чипсы "перепрошивают" мозг

Пищевая зависимость сравнима с действием наркотиков. Узнайте, как любимая еда меняет наш мозг и как с этим справиться. Полезные советы внутри.

Читать полностью »

Новости
Еда
Лимонный крем с яйцом получается густым, шелковистым и чуть кисловатым
ЦФО
Экономист Игорь Балынин: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком при средней зарплате достигнет 38,7 тысячи рублей
ДФО
Биологи зафиксировали увеличение числа ядовитой рыбы фугу в Приморье — Александр Олифиренко
Еда
Салат из крабовых палочек с сыром и чесноком получается сытным
Садоводство
В средней полосе России осенью выкапывают гладиолусы, канны и георгины
Красота и здоровье
Невролог Джикия: стресс нарушает работу кишечника и вызывает спазмы
Спорт и фитнес
Суд рассматривает иски к компании, связанной с Антоном Сихарулидзе, на сумму более 125 миллионов рублей
Садоводство
Плодовые деревья зимой защищают от грызунов капроном, спанбондом и теплоизоляцией труб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet