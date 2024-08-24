Как навигатор обходит спидометр в точности определения скорости

Многие водители замечают, что показания спидометра автомобиля и навигатора на смартфоне часто не совпадают. В условиях города при низких скоростях разница может быть незначительной, но с увеличением скорости она становится всё более заметной. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему это расхождение является нормальным и даже необходимым.

Спидометры, как и любые механические устройства, имеют свою погрешность. На низких скоростях ошибка может составлять всего 2-3 км/ч, что легко проверяется сравнением данных спидометра и навигатора. Однако с ростом скорости увеличивается и степень неточности спидометра.

Например, при движении со скоростью 90-100 км/ч разница между показаниями спидометра и GPS-устройства может достигать 5-7 км/ч, а при скорости 130 км/ч — уже 10-12 км/ч.

Можно ли добиться точных показаний спидометра? К сожалению, нет. Законом установлено, что спидометр должен показывать скорость с небольшим превышением. Это сделано в интересах водителей, чтобы они случайно не превысили допустимую скорость и не получили штраф.

Спидометр автомобиля связан с датчиками оборотов, которые находятся на оси привода переднего левого колеса или вторичном вале трансмиссии, в зависимости от типа привода. Все эти компоненты могут вносить небольшие погрешности, которые в сумме приводят к неточным показаниям на спидометре.

Кроме того, установка колёс нестандартного размера или использование частично спущенных шин также может исказить показания спидометра, увеличивая разницу на несколько километров в час.

Даже современные электронные спидометры, заменившие традиционные стрелочные, не лишены погрешностей. Хотя метод сбора данных остался прежним, и законодательные требования к показаниям не изменились. В отличие от спидометров, навигаторы на смартфонах работают по другому принципу.

Они не зависят от анализа частоты вращения колёс, а используют данные GPS со спутника, отслеживая изменение координат автомобиля, что позволяет более точно определять скорость движения.

Фото: commons. wikimedia.org/Hatsukari715 (public domain).