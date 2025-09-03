Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приборная панель
Приборная панель
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:05

Навигатор против приборной панели: кто из них ближе к правде

Автоэксперт объяснил, почему спидометр показывает больше скорости, чем навигатор

Водители часто замечают, что скорость, которую показывает спидометр, не совпадает с цифрами на экране навигатора. Эти расхождения могут быть небольшими, но всё же они вызывают вопросы: кому доверять больше и откуда берутся такие различия?

Как работает спидометр

Штатные приборы в автомобиле измеряют скорость на основе вращения колёс или элементов трансмиссии. В современных моделях данные поступают через датчики ABS и системы стабилизации. То есть автомобиль фактически считает количество оборотов и переводит их в километры в час.

Но тут есть нюанс: малейшие изменения заводских параметров приводят к искажению показаний. Например, если поставить колёса большего диаметра, путь за один оборот увеличится, а спидометр продолжит считать его как стандартный. В итоге прибор начнёт показывать завышенную скорость.

Откуда берутся расхождения

Чтобы повысить безопасность, автопроизводители намеренно закладывают небольшое превышение в показаниях. Это снижает вероятность, что водитель превысит разрешённый лимит, ведь на деле машина едет чуть медленнее, чем кажется.

Такое решение объясняется и юридическими причинами: по международным стандартам спидометр не имеет права показывать меньше фактической скорости. Допустим только вариант с завышением.

Что показывает навигатор

Современные GPS- и ГЛОНАСС-устройства работают по другому принципу. Они фиксируют изменения координат автомобиля и рассчитывают пройденное расстояние за определённое время. В итоге цифры на экране смартфона или навигатора во многих случаях оказываются ближе к реальности.

Точность таких измерений часто проверяют радары дорожных камер — и именно они показывают, что данные навигатора более надёжные. Однако и здесь есть ограничения. Если связь со спутником нестабильна, а погода мешает сигналу, то цифры могут "скакать". В тоннелях или плотной застройке ошибка возрастает.

Где правда

На практике навигационные приложения и устройства дают реальную скорость, но с оговорками. Они лучше подходят для контроля при движении по трассе, где сигнал спутников стабилен. В городе, где влияние зданий и помех сильнее, ориентироваться стоит на спидометр.

"Сравнение с дорожными радарами часто подтверждает, что спутниковые данные эффективнее штатного спидометра", — отметил автоэксперт.

Почему лучше сверяться с навигатором

Если водитель часто пользуется трассами и опасается штрафов, разумнее ориентироваться на показания GPS. Они дают более точный результат при стабильной связи. При этом помнить о заложенном автопроизводителями "завышении" тоже полезно: это помогает держать запас и снижает риск нарушений.

Для максимальной уверенности эксперты советуют время от времени проверять машину по камерам фиксации скорости. Так можно понять, насколько именно спидометр конкретного автомобиля отличается от фактических данных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обязательная маркировка масел и антифризов в России введена с 1 сентября 2025 года сегодня в 7:15

Теперь без кода нельзя: почему привычные жидкости для авто исчезнут с полок

С 1 сентября "Честный знак" начал контролировать масла и антифризы. Почему рынок может столкнуться с дефицитом и чем это обернётся для водителей?

Читать полностью » ГИБДД напомнила о штрафах за использование клаксона в жилых зонах сегодня в 3:11

Клаксон под запретом: как обычный сигнал может обернуться штрафом до 5000 рублей

Использование автомобильного клаксона может обернуться крупным штрафом. Разбираем, в каких случаях сигнал допустим, а когда он нарушает закон.

Читать полностью » Автоэлектрики объяснили, зачем хранить старый аккумулятор после замены сегодня в 2:58

Старый аккумулятор может спасти в самый неожиданный момент: как именно — знают не все

Почему опытные автомобилисты не спешат сдавать старые аккумуляторы? У бывшей в употреблении батареи есть несколько полезных функций, которые могут выручить в дороге.

Читать полностью » В Китае стартовали продажи Zeekr 9X — конкурента Bentley Bentayga сегодня в 2:16

Конкурент Bentley за 5 миллионов: новый китайский кроссовер уже едет в Россию

Лето 2025 стало рекордным по числу авто-премьер в Китае. Какие модели готовятся приехать в Россию и чем они смогут удивить водителей?

Читать полностью » Toyota Corolla сохранила 53% стоимости за 10 лет — данные аналитика Сергея Целикова сегодня в 1:55

Машины, которые стареют красиво: кто через 10 лет стоит дороже, чем ожидали

Эксперт сравнил, какие седаны и хэтчбеки дольше других удерживают цену на вторичном рынке, и выявил неожиданные отличия между массовыми и премиальными моделями.

Читать полностью » В Германии за год уволили 114 тыс. работников автопрома и смежных отраслей — Destatis сегодня в 1:26

Минус 114 тысяч рабочих: в Германии случилось то, чего боялись после пандемии

Немецкий автопром теряет десятки тысяч рабочих мест: кризис усугубляют бюрократия, конкуренция с Китаем и падение экспорта в США.

Читать полностью » Цены на внедорожник Tank 300 в России снизились на 200 тысяч рублей — сегодня в 0:51

Tank 300 сбросил цену: китайский внедорожник пошёл ва-банк на российском рынке

Tank 300 стал ещё доступнее: популярный внедорожник подешевел в России, сохранив богатое оснащение и внедорожные возможности.

Читать полностью » Эксперт Кирилл Чернов: мошенники в автоподборе используют поддельные договоры и реквизиты сегодня в 0:26

Автосалоны копируют чужие договоры: клиенты остаются без денег и машины

Мошенники на рынке авто становятся хитрее: они маскируются под благотворителей, подделывают договоры и воруют реквизиты компаний. Узнайте, как не попасться.

Читать полностью »

Новости
Еда

Приготовьте торт с ананасами и грецкими орехами
Спорт и фитнес

Тренер Каролин Джастер перечислила безопасные варианты становой тяги и жима для разных типов телосложения
Садоводство

Защита от болезней: обработка озимого чеснока перед посадкой – секрет опытных дачников
Наука и технологии

Солнечные панели и луковая шелуха: инновационное решение для защиты от УФ-лучей
Спорт и фитнес

Тренер Наталья Васкес рассказала, почему зимние тренировки на улице помогают сжечь больше калорий
Дом

Подготовка квартиры к визиту дезинсекторов: памятка жильцам
Еда

Картошка с соевым соусом в духовке сохраняет полезные вещества
Красота и здоровье

Врач Чернышова: избыток сладостей и углеводов провоцирует диабет у пожилых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet