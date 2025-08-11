Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:16

5 приёмов экспресс-уборки: как произвести впечатление за считанные минуты

Эксперты рассказали, как быстро навести порядок в доме перед приходом гостей

Ситуация знакома каждому: до прихода гостей остаются считанные минуты, а дома — хаос. Хорошая новость в том, что даже за короткое время можно создать впечатление уюта и чистоты. Главное — знать, за что хвататься в первую очередь.

1. Начните с прихожей

Именно здесь гости делают первый шаг в дом — и сразу оценивают обстановку. Уберите с виду всю обувь, разложите по местам верхнюю одежду, стряхните пыль с коврика. Пара минут — и пространство выглядит в разы опрятнее.

2. Пыль и отпечатки — в зону атаки

Вооружитесь микрофибровой тряпкой и быстро пройдитесь по заметным поверхностям: журнальному столику, подоконникам, полкам, экрану телевизора. Особенно обратите внимание на зеркала — они способны зрительно увеличить пространство, но только если сияют чистотой.

3. Пол: только ключевые зоны

Не надо пылесосить всю квартиру. Сосредоточьтесь на зонах, где будут гости — гостиная, кухня, туалет. Быстро пройтись пылесосом по открытым участкам — уже достаточно, чтобы комната выглядела ухоженной. Не забудьте о местах под столом и диваном, где любит скапливаться пыль.

4. Кухня и санузел — приоритет

Гости обязательно заглянут в ванную и, возможно, на кухню. Протрите столешницу, раковину, уберите посуду (в раковину, шкаф или посудомойку). Освежите воздух, проверьте наличие мыла и чистого полотенца. Пара движений — и уже не стыдно пускать людей.

5. Уберите "мелкий бардак"

Разбросанные вещи моментально создают ощущение хаоса. Игрушки, одежда, бумаги — всё это можно временно сложить в корзину, ящик или шкаф. Главное — убрать с глаз долой. Такой приём быстро очищает визуальное поле и делает пространство организованным.

Маленький совет напоследок

Если есть лишняя минута — зажгите ароматическую свечу или включите ненавязчивую фоновую музыку. Такие детали моментально создают ощущение уюта и домашнего тепла, даже если за кадром прячется "экстренная уборка".

