
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:18

Перец вспыхнет румянцем: как осенью ускорить созревание

Вероника Теген: удаление бутонов помогает перцу быстрее созреть

Осень часто ставит садоводов перед задачей: как помочь овощам дозреть до холодов. Особенно это касается болгарского перца, который нередко еще зеленый, когда температура уже начинает снижаться.

Многие огородники знают, что перец можно снимать и в зеленом виде, но его вкус в таком случае будет более горьким. Чтобы получить сладкие, сочные плоды с характерными желтыми, оранжевыми или красными оттенками, нужно немного терпения. Однако есть проверенный способ ускорить процесс.

Как ускорить созревание болгарского перца

"Болгарскому перцу может потребоваться много времени для созревания. Как только появляются первые признаки изменения цвета, обычно нужно около трех недель, чтобы полностью окраситься", — сказала эксперт по овощеводству Вероника Теген.

Чтобы ускорить процесс, можно просто удалить лишние плоды и цветы. Тогда растение направит все свои ресурсы на развитие оставшихся перцев. Это помогает ускорить их окрашивание и сделать вкус более насыщенным.

"Лучший способ ускорить созревание — убрать все цветы и мелкие плоды. Тогда растению проще отдать силы крупным перцам", — отметила Вероника.

Каждый завязавшийся плод требует много энергии, воды и питательных веществ. В результате зрелые перцы получают меньше питания, и их развитие замедляется. Удалив часть плодов, вы создадите условия, при которых крупные экземпляры быстрее достигнут спелости.

При этом важно действовать аккуратно: не повредите главный стебель, иначе растение потеряет возможность поддерживать уже зрелые перцы.

Дополнительные приемы

Созреванию помогает и правильный температурный режим. Перцы чувствуют себя лучше всего при +24…+29 °C. Если ночи становятся прохладными, можно переставить горшечные растения в теплицу. В открытом грунте поможет укрытие или даже временная мини-тепличка.

"Если температура падает, можно убрать мульчу, чтобы почва быстрее прогревалась. А в холодных районах стоит накрывать растения пленкой", — пояснила Вероника.

Еще один вариант ускорить процесс — вовремя снимать крупные плоды. Тогда оставшиеся будут созревать быстрее.

Можно ли дозреть перец после сбора?

Да, если сорвать зрелый зеленый перец, он может дозреть и вне грядки. Для этого его нужно положить в теплое сухое место с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура — около +21 °C. Вкус при таком способе почти не отличается от того, что перец набрал цвет прямо на растении.

Удаление мелких плодов и бутонов, поддержание тепла и своевременный сбор крупных перцев — самые простые и эффективные методы, которые помогут дождаться яркого урожая даже в условиях короткого лета.

