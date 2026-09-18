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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:11

Лимит скорости в 150 км/ч появился на повестке: какие трассы России готовы к новшеству

Возможное повышение лимита скорости до 150 км/ч на российских автомагистралях не приведет к росту аварийности, поскольку дорожная инфраструктура и современный автопарк уже адаптированы к таким нагрузкам, заявил бизнес-эксперт, экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков. В беседе с NewsInfo он подчеркнул, что инициатива отражает естественную эволюцию транспортной системы страны.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Николай Новичков выступил с предложением пересмотреть действующие ограничения. По мнению парламентария, на современных трассах, где обеспечены все условия безопасности, скоростной порог можно официально поднять до 150 км/ч.

При этом профильные ведомства продолжают обсуждать, как скорость на дорогах будет регулироваться в ближайшем будущем с учетом технических возможностей магистралей.

Автоэксперт отметил, что качественный скачок в дорожном строительстве за последнее десятилетие подготовил почву для подобных изменений. На новых трассах, соединяющих, к примеру, Москву с Санкт-Петербургом и Казанью, водители фактически уже передвигаются в предложенном скоростном диапазоне, используя нештрафуемый порог.

"Я считаю, что готовы наши автомагистрали к повышению скоростного лимита. За последние десять лет появились достойные автомагистрали, на которых можно и сто пятьдесят ехать", — пояснил Моженков.

Эксперт добавил, что технологический уровень современных машин позволяет безопасно двигаться на высоких скоростях. Большинство активных путешественников используют новые автомобили, системы безопасности которых рассчитаны на нагрузки, превышающие текущие лимиты.

Нередко водители сталкиваются с тем, что штатный лимитер скорости приходится настраивать под знаки, которые не соответствуют реальному качеству дорожного полотна.

"Водители в основном-то путешествуют и перемещаются на новых автомобилях. Новые автомобили комфортные, надежные, современные. Поэтому я бы предложение поддерживал, потому что бывает парадокс: трасса хорошая, а стоит знак девяносто, трасса хорошая, а стоит знак сто десять", — отметил специалист.

По словам эксперта, предлагаемая мера должна касаться только многополосных магистралей с разделением потоков. Наличие трех и более полос позволяет эффективно распределять транспорт: тяжелая техника и медленные машины занимают правые ряды, не создавая помех скоростному трафику. Параллельно с обсуждением лимитов законодатели решают и другие вопросы контроля, включая штрафы за среднюю скорость, которые вызывают дискуссии в экспертной среде.

Моженков признал, что предложение может на данный момент иметь политический подтекст, однако назвал его в любом случае разумным шагом. Он напомнил, что Россия постепенно переходила от лимита в 90 км/ч к 110 и 130 км/ч по мере появления соответствующих дорог. При этом стоит учитывать, что возможности техники не безграничны, и существует определенный предел скорости, после которого даже современные комплексы фиксации начинают работать с погрешностями.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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