Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скорость
Скорость
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:12

Быстрее едем — медленнее приезжаем: математика разрушает мифы о скорости

Профессор Мурсия: выигрыш во времени при увеличении скорости до 140 км/ч не превышает 3–4 минут на 100 км

Многие водители уверены: чем быстрее едешь, тем больше времени экономишь. На скоростных трассах можно часто услышать рассуждения о том, что прибавка в 20 км/ч позволяет выиграть целые минуты. Но на деле математика показывает совсем иную картину: разница между 120 и 140 км/ч — это всего несколько секунд на километр, зато риск аварии или штрафа возрастает многократно.

"Но при переходе со 120 на 140 миль разница составляет всего четыре секунды на километр", — отметил профессор математики Хосе Анхель Мурсия.

Скорость и иллюзия экономии времени

Когда мы увеличиваем скорость в два раза — например, с 20 до 40 км/ч, экономия очевидна: путь сокращается вдвое. Но чем выше исходные цифры, тем меньше реальный выигрыш. Прибавка от 120 до 140 км/ч едва заметна на коротких дистанциях. Если перевести это в привычные показатели, водитель экономит не более 3-4 минут на сотне километров. Но цена такой экономии — повышенный расход топлива, риск лишиться прав и, главное, опасность для жизни.

По данным Главного управления дорожного движения Испании, именно превышение скорости стало третьей по частоте причиной смертельных ДТП в 2023 году. Зафиксировано 211 случаев, где ключевым фактором стала именно чрезмерная скорость.

Сравнение скоростей

Скорость Время на 1 км Экономия на 100 км Основные риски
120 км/ч 30 секунд - Контроль, стабильный расход
140 км/ч 26 секунд 3-4 минуты Штраф, аварийная ситуация
160 км/ч 22 секунды 8-9 минут сритический риск ДТП

Как действовать водителю: пошаговые советы

  1. Проверяйте показания спидометра и не ориентируйтесь "на глаз".

  2. Используйте круиз-контроль — он помогает держать стабильную скорость.

  3. Следите за дорожными знаками: даже на автомагистралях ограничения могут меняться.

  4. Планируйте поездку заранее — заложите время на пробки и заправку.

  5. При необходимости быстрого прибытия лучше выехать раньше, чем гнать по трассе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: разгоняться до 140-160 км/ч на МКАД или трассе М-11.
    Последствие: риск штрафа до 5000 руб. или лишение прав, повышенный расход топлива.
    Альтернатива: держать разрешённые 110-120 км/ч и использовать навигатор с учётом пробок.

  • Ошибка: экономить время за счёт нарушения.
    Последствие: аварийная ситуация, потеря страховки КАСКО.
    Альтернатива: заранее выбрать маршрут с минимальными заторами и заправить автомобиль.

А что если…

…всё-таки ехать быстрее? На коротких дистанциях разница будет незаметна. Но на длинных маршрутах, например Москва — Санкт-Петербург, прирост может составить 20-25 минут. Однако за это время водитель расходует больше топлива, подвергается риску камер фиксации, а при аварии последствия будут куда серьёзнее. Выгода в минутах не сопоставима с потенциальным ущербом.

Плюсы и минусы высокой скорости

Плюсы Минусы
Незначительная экономия времени Увеличенный расход топлива
Чувство динамики Риск штрафов и лишения прав
- Снижение времени реакции на опасность
- Увеличение тяжести последствий ДТП

FAQ

Как выбрать оптимальную скорость на трассе?
Смотрите на ограничения, учитывайте состояние дороги и своего автомобиля. Для Москвы и области оптимум — 110-120 км/ч.

Что дешевле: ехать быстрее или медленнее?
Медленнее — расход топлива снижается, шины изнашиваются меньше, страховка не пострадает.

Что лучше для безопасности: быстрый проезд или строгая дисциплина?
Строгое соблюдение правил. Секунды экономии никогда не перевесят риски для жизни.

Мифы и правда

  • Миф: "Чем быстрее, тем безопаснее: меньше времени на дороге — меньше риска".
    Правда: статистика ДТП показывает обратное — аварий на высоких скоростях больше, а последствия тяжелее.

  • Миф: "На трассе М-11 можно без проблем ехать 140 км/ч".
    Правда: камеры фиксируют любое превышение выше 120 км/ч, и штрафы приходят регулярно.

  • Миф: "Современные автомобили рассчитаны на 160 км/ч и выше".
    Правда: конструкция позволяет, но это не отменяет ограничений и рисков.

3 интересных факта

  1. На скорости выше 130 км/ч аэродинамическое сопротивление возрастает нелинейно — расход топлива может увеличиваться на 30-40%.

  2. В Германии, где есть автобаны без ограничений, статистика показывает: аварии при скоростях свыше 150 км/ч чаще заканчиваются смертельно.

  3. В Москве каждая пятая фиксация камер на МКАД связана с превышением скорости свыше 20 км/ч.

Исторический контекст

  1. Первые ограничения скорости появились в Великобритании в XIX веке: всего 12 км/ч для автомобилей.

  2. В СССР в 1960-е разрешённая скорость на трассах составляла 90 км/ч, позже её подняли до 100 км/ч.

  3. Массовая установка камер фото- и видеофиксации в России началась с 2010-х годов, что резко снизило количество нарушений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NHTSA проверяет 17,2 тысячи электрофургонов Rivian EDV из-за возможных дефектов ремней безопасности сегодня в 7:31

Стальной трос на грани: почему ремни Rivian могут не спасти в аварии

NHTSA проверяет десятки тысяч электрофургонов Rivian из-за возможного износа ремней безопасности, что может создать угрозу для водителей.

Читать полностью » Toyota: цена Yaris Cross в Бразилии составит 130–190 тыс. реалов сегодня в 3:22

Toyota лишает Бразилию седана Yaris — теперь останется только кроссовер

Компактный кроссовер Toyota готовится к выходу в Бразилии. Экономичность, высокий уровень безопасности и неожиданный ценовой диапазон могут удивить покупателей.

Читать полностью » Специалисты объяснили, почему современные аккумуляторы не сегодня в 2:55

Фары высасывают жизнь из машины: почему старый ритуал российских водителей убивает аккумулятор зимой

Зачем водители включают фары перед запуском двигателя, и почему автоэлектрик называет это плохой привычкой? Разбираем старые мифы и новые решения.

Читать полностью » Автоэксперт: полный привод зимой снижает риск застревания в снегу сегодня в 2:36

Сугробы, лёд и −30 °C: что спасёт машину от зимней катастрофы

Зима в России — это испытание для автомобилей. Узнайте, какие особенности машины помогают справляться с морозами, снегом и наледью без стресса.

Читать полностью » Продажи премиальных автомобилей в России в августе 2025 года снизились на 20% — данные аналитиков сегодня в 1:54

Империя премиума трещит по швам: рынок дорогих машин катится в пропасть с разной скоростью

Продажи премиальных автомобилей в России упали, но некоторые бренды смогли укрепить свои позиции и показать рост вопреки общему тренду.

Читать полностью » сегодня в 1:21

Кредиты рухнули, а продажи стоят на месте: парадокс на вторичном рынке автомобилей в России

Кредиты на подержанные автомобили в России резко сократились, но рынок "вторички" не просел. Что стоит за этой парадоксальной ситуацией?

Читать полностью » Аварийность среди водителей старше 60 лет выросла на 7–10% — данные сегодня в 0:55

Старость жмёт на газ: как пожилые водители меняют карту ДТП в России

В России все больше пожилых людей остаются за рулем, и это меняет статистику ДТП. Какие регионы лидируют и что это значит для будущего?

Читать полностью » Autonews: 32% россиян меняют летние шины на зимние в октябре сегодня в 0:28

Первые заморозки приходят внезапно: кто рискует больше всех, тянув с заменой резины

Когда менять летнюю резину на зимнюю? Опрос Autonews показал разные подходы, и за каждым из них скрывается своя логика и последствия.

Читать полностью »

Новости
Дом

Робот-пылесос и домашние животные: ежедневная и еженедельная уборка
Дом

Онлайн калькулятор пластиковых окон: как рассчитать стоимость ПВХ-систем
Красота и здоровье

Врач Ялаева: рак молочной железы и кишечника чаще всего диагностируют у жителей Башкирии при диспансеризации
Дом

Реставрация старой ванны: эмалировка и установка акрилового вкладыша
Туризм

Достопримечательности Рязани: Кремль, Успенский собор, музей Павлова
Красота и здоровье

Творог с вареньем рекомендуется есть редко и заменять свежими ягодами или несладким мёдом
Питомцы

Учёные Университета Этвёша Лоранда: собаки не испытывают долгой тоски после разлуки со щенками
Садоводство

Садовые дорожки должны быть извилистыми на маленьких участках — сообщила Софья Тихомирова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet