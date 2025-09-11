В Кыштыме появились "лежачие гиганты": водители шутят о внедорожных трассах

Жители Кыштыма пожаловались на новые искусственные неровности на улице Карла Либкнехта, заявив, что они слишком высокие и не соответствуют ГОСТу. По словам автомобилистов, проехать по ним "почти под прямым углом" невозможно, а риск повредить машину велик.

Обращение и проверка

Жалоба появилась в сообществе "Текслер, помоги" во "ВКонтакте". В ответ администрация города провела выездную проверку совместно со специалистами управления городского хозяйства и инспектором ОГАИ МВД "Кыштымский".

Результаты показали, что "лежачие полицейские" на улице Республики и улице Карла Либкнехта (в сторону посёлка Каолиновый) полностью соответствуют ГОСТ Р 52605-2006.

Замеры и нормы

В мэрии уточнили параметры установленных неровностей:

высота - не более 7 см,

ширина - не менее 6 м.

Также напомнили, что на участках с "лежачими полицейскими" введено ограничение скорости — 20 км/ч. При соблюдении этого режима автомобили могут преодолевать неровности без повреждений.