В Кыштыме появились "лежачие гиганты": водители шутят о внедорожных трассах
Жители Кыштыма пожаловались на новые искусственные неровности на улице Карла Либкнехта, заявив, что они слишком высокие и не соответствуют ГОСТу. По словам автомобилистов, проехать по ним "почти под прямым углом" невозможно, а риск повредить машину велик.
Обращение и проверка
Жалоба появилась в сообществе "Текслер, помоги" во "ВКонтакте". В ответ администрация города провела выездную проверку совместно со специалистами управления городского хозяйства и инспектором ОГАИ МВД "Кыштымский".
Результаты показали, что "лежачие полицейские" на улице Республики и улице Карла Либкнехта (в сторону посёлка Каолиновый) полностью соответствуют ГОСТ Р 52605-2006.
Замеры и нормы
В мэрии уточнили параметры установленных неровностей:
-
высота - не более 7 см,
-
ширина - не менее 6 м.
Также напомнили, что на участках с "лежачими полицейскими" введено ограничение скорости — 20 км/ч. При соблюдении этого режима автомобили могут преодолевать неровности без повреждений.
