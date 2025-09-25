Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:43

Акцент важнее хитов: что лингвисты нашли в речи Тейлор Свифт

Лингвисты Университета Миннесоты проследили, как менялся акцент Тейлор Свифт с 2008 по 2019 год

На протяжении всей карьеры Тейлор Свифт менялась не только её музыка и стиль, но и речь. Лингвисты из Университета Миннесоты воспользовались этим, чтобы проследить, как у человека формируется и трансформируется акцент. Они собрали более 1400 гласных звуков из интервью певицы, записанных между 2008 и 2019 годами, и получили уникальную картину языковой адаптации во взрослом возрасте.

Речь как зеркало перемен

В начале пути Свифт жила в Пенсильвании, затем переехала в Нэшвилл. Южный акцент проявлялся довольно отчётливо: например, дифтонг /aɪ/ в слове ride у неё звучал короче и напоминал rod. Но уже в период записи альбома "Red" певица вернулась в Пенсильванию, и её речь смягчилась, избавившись от южных интонаций. Этот момент совпал с переходом от кантри к поп-музыке.

В 2019 году, когда Свифт работала над "Lover" и жила в Нью-Йорке, её акцент снова изменился. Исследователи отметили усиление различий между звуками в словах cot и caught — характерная черта северо-восточного диалекта.

Изменился и сам тембр голоса. Он стал ниже, что, по мнению учёных, не случайность. Именно тогда певица активно заговорила о политике и правах человека.

"Иногда люди с более низким тембром голоса воспринимаются как более авторитетные, и, возможно, она использовала эту особенность, чтобы её сообщение было услышано", — сказал исследователь.

Сравнение акцентов в разные периоды

Годы Место жительства Акцентные особенности Параллельные перемены
2003-2012 Нэшвилл Южное произношение, укороченный /aɪ/ Жанр кантри
2012-2014 Пенсильвания Ослабление южного диалекта Переход к поп-музыке
2015-2019 Нью-Йорк Различие между cot/caught, низкий тембр Активная гражданская позиция

Советы шаг за шагом: как улучшить речь и дикцию

  1. Записывать собственную речь и анализировать звучание гласных и согласных.

  2. Использовать приложения для тренировки дикции (например, ELSA Speak).

  3. Читать вслух тексты на разных языковых стилях: от поэзии до новостей.

  4. Обращать внимание на дыхание — глубокое диафрагмальное помогает контролировать тембр.

  5. Работать с логопедом или вокальным педагогом для исправления акцента.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать акцент и считать, что он не влияет на восприятие.
    Последствие: Человека сложнее воспринимать в профессиональной или публичной среде.
    Альтернатива: Использовать онлайн-курсы по фонетике (Coursera, Skillshare).

  • Ошибка: Насильно понижать или повышать голос.
    Последствие: Перенапряжение связок, потеря тембра.
    Альтернатива: Постепенная работа с вокальным тренером и дыхательные упражнения.

А что если…

А что если человек резко меняет среду? Например, переезжает в Лондон или Сидней. В этом случае его акцент тоже будет меняться, но чаще всего только в бытовой речи. В профессиональной сфере или на сцене люди склонны сохранять "нейтральный" вариант, чтобы быть понятными для широкой аудитории.

FAQ

Как выбрать онлайн-курс по постановке речи?
Ориентируйтесь на наличие практических заданий и обратной связи от преподавателя.

Сколько стоит работа с логопедом?
Занятия могут варьироваться от 1500 до 4000 рублей за час, в зависимости от региона и квалификации специалиста.

Что лучше: работать самостоятельно или с тренером?
Самостоятельная практика полезна, но для устранения устойчивого акцента лучше заниматься с профессионалом.

Мифы и правда

  • Миф: акцент нельзя изменить после детства.
    Правда: во взрослом возрасте акцент меняется медленнее, но при систематической практике он корректируется.

  • Миф: низкий голос всегда естественный.
    Правда: его можно развить упражнениями и правильным дыханием.

  • Миф: только артисты работают над акцентом.
    Правда: владение разными речевыми стилями востребовано и в бизнесе, и в образовании.

3 интересных факта

  1. В США акцент может влиять на карьеру: исследования показывают, что носителей "нейтрального" варианта английского чаще берут на руководящие должности.

  2. Певцы нередко звучат без акцента во время исполнения песен, потому что мелодия сглаживает различия.

  3. Тейлор Свифт не единственная знаменитость, чья речь изучается учёными: аналогичные исследования проводили с интервью Мадонны и Кейт Уинслет.

Исторический контекст

  • XIX век: лингвисты впервые начинают фиксировать региональные диалекты с помощью фонографа.

  • 1920-е: радиоведущих обучают "нейтральному" американскому произношению.

  • 1960-е: появляются первые фонетические лаборатории, изучающие влияние миграции на акцент.

  • XXI век: цифровые базы данных позволяют анализировать речь знаменитостей на протяжении десятилетий.

