Акцент важнее хитов: что лингвисты нашли в речи Тейлор Свифт

На протяжении всей карьеры Тейлор Свифт менялась не только её музыка и стиль, но и речь. Лингвисты из Университета Миннесоты воспользовались этим, чтобы проследить, как у человека формируется и трансформируется акцент. Они собрали более 1400 гласных звуков из интервью певицы, записанных между 2008 и 2019 годами, и получили уникальную картину языковой адаптации во взрослом возрасте.

Речь как зеркало перемен

В начале пути Свифт жила в Пенсильвании, затем переехала в Нэшвилл. Южный акцент проявлялся довольно отчётливо: например, дифтонг /aɪ/ в слове ride у неё звучал короче и напоминал rod. Но уже в период записи альбома "Red" певица вернулась в Пенсильванию, и её речь смягчилась, избавившись от южных интонаций. Этот момент совпал с переходом от кантри к поп-музыке.

В 2019 году, когда Свифт работала над "Lover" и жила в Нью-Йорке, её акцент снова изменился. Исследователи отметили усиление различий между звуками в словах cot и caught — характерная черта северо-восточного диалекта.

Изменился и сам тембр голоса. Он стал ниже, что, по мнению учёных, не случайность. Именно тогда певица активно заговорила о политике и правах человека.

"Иногда люди с более низким тембром голоса воспринимаются как более авторитетные, и, возможно, она использовала эту особенность, чтобы её сообщение было услышано", — сказал исследователь.

Сравнение акцентов в разные периоды

Годы Место жительства Акцентные особенности Параллельные перемены 2003-2012 Нэшвилл Южное произношение, укороченный /aɪ/ Жанр кантри 2012-2014 Пенсильвания Ослабление южного диалекта Переход к поп-музыке 2015-2019 Нью-Йорк Различие между cot/caught, низкий тембр Активная гражданская позиция

