Акцент важнее хитов: что лингвисты нашли в речи Тейлор Свифт
На протяжении всей карьеры Тейлор Свифт менялась не только её музыка и стиль, но и речь. Лингвисты из Университета Миннесоты воспользовались этим, чтобы проследить, как у человека формируется и трансформируется акцент. Они собрали более 1400 гласных звуков из интервью певицы, записанных между 2008 и 2019 годами, и получили уникальную картину языковой адаптации во взрослом возрасте.
Речь как зеркало перемен
В начале пути Свифт жила в Пенсильвании, затем переехала в Нэшвилл. Южный акцент проявлялся довольно отчётливо: например, дифтонг /aɪ/ в слове ride у неё звучал короче и напоминал rod. Но уже в период записи альбома "Red" певица вернулась в Пенсильванию, и её речь смягчилась, избавившись от южных интонаций. Этот момент совпал с переходом от кантри к поп-музыке.
В 2019 году, когда Свифт работала над "Lover" и жила в Нью-Йорке, её акцент снова изменился. Исследователи отметили усиление различий между звуками в словах cot и caught — характерная черта северо-восточного диалекта.
Изменился и сам тембр голоса. Он стал ниже, что, по мнению учёных, не случайность. Именно тогда певица активно заговорила о политике и правах человека.
"Иногда люди с более низким тембром голоса воспринимаются как более авторитетные, и, возможно, она использовала эту особенность, чтобы её сообщение было услышано", — сказал исследователь.
Сравнение акцентов в разные периоды
|Годы
|Место жительства
|Акцентные особенности
|Параллельные перемены
|2003-2012
|Нэшвилл
|Южное произношение, укороченный /aɪ/
|Жанр кантри
|2012-2014
|Пенсильвания
|Ослабление южного диалекта
|Переход к поп-музыке
|2015-2019
|Нью-Йорк
|Различие между cot/caught, низкий тембр
|Активная гражданская позиция
Советы шаг за шагом: как улучшить речь и дикцию
-
Записывать собственную речь и анализировать звучание гласных и согласных.
-
Использовать приложения для тренировки дикции (например, ELSA Speak).
-
Читать вслух тексты на разных языковых стилях: от поэзии до новостей.
-
Обращать внимание на дыхание — глубокое диафрагмальное помогает контролировать тембр.
-
Работать с логопедом или вокальным педагогом для исправления акцента.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать акцент и считать, что он не влияет на восприятие.
Последствие: Человека сложнее воспринимать в профессиональной или публичной среде.
Альтернатива: Использовать онлайн-курсы по фонетике (Coursera, Skillshare).
-
Ошибка: Насильно понижать или повышать голос.
Последствие: Перенапряжение связок, потеря тембра.
Альтернатива: Постепенная работа с вокальным тренером и дыхательные упражнения.
А что если…
А что если человек резко меняет среду? Например, переезжает в Лондон или Сидней. В этом случае его акцент тоже будет меняться, но чаще всего только в бытовой речи. В профессиональной сфере или на сцене люди склонны сохранять "нейтральный" вариант, чтобы быть понятными для широкой аудитории.
FAQ
Как выбрать онлайн-курс по постановке речи?
Ориентируйтесь на наличие практических заданий и обратной связи от преподавателя.
Сколько стоит работа с логопедом?
Занятия могут варьироваться от 1500 до 4000 рублей за час, в зависимости от региона и квалификации специалиста.
Что лучше: работать самостоятельно или с тренером?
Самостоятельная практика полезна, но для устранения устойчивого акцента лучше заниматься с профессионалом.
Мифы и правда
-
Миф: акцент нельзя изменить после детства.
Правда: во взрослом возрасте акцент меняется медленнее, но при систематической практике он корректируется.
-
Миф: низкий голос всегда естественный.
Правда: его можно развить упражнениями и правильным дыханием.
-
Миф: только артисты работают над акцентом.
Правда: владение разными речевыми стилями востребовано и в бизнесе, и в образовании.
3 интересных факта
-
В США акцент может влиять на карьеру: исследования показывают, что носителей "нейтрального" варианта английского чаще берут на руководящие должности.
-
Певцы нередко звучат без акцента во время исполнения песен, потому что мелодия сглаживает различия.
-
Тейлор Свифт не единственная знаменитость, чья речь изучается учёными: аналогичные исследования проводили с интервью Мадонны и Кейт Уинслет.
Исторический контекст
-
XIX век: лингвисты впервые начинают фиксировать региональные диалекты с помощью фонографа.
-
1920-е: радиоведущих обучают "нейтральному" американскому произношению.
-
1960-е: появляются первые фонетические лаборатории, изучающие влияние миграции на акцент.
-
XXI век: цифровые базы данных позволяют анализировать речь знаменитостей на протяжении десятилетий.
