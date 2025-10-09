Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
логопед
логопед
© freepik.com is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:52

Слова снова звучат чётко: вот как тренировки пробуждают речь

Логопед Елена Мельникова: исправить дефекты речи можно в любом возрасте

Исправить дефекты речи можно в любом возрасте — главное, заниматься регулярно и с пониманием процесса. Об этом Pravda.Ru рассказала логопед-дефектолог, автор коррекционно-развивающей программы и соосновательница федеральной сети логопедических центров "Разноцветные цыплята" Елена Мамуровна Мельникова.

"Речь опирается на дыхание, память, внимание и моторику. При постоянных занятиях мозг способен перестраивать речевые связи даже у взрослых — это явление называют нейропластичностью", — отметила логопед Елена Мельникова.

По словам специалиста, регулярные тренировки активируют зоны мозга, отвечающие за речь, помогая формировать новые нейронные пути. Благодаря этому даже взрослые люди могут значительно улучшить произношение и интонацию.

Как устроена коррекционная работа

Коррекция речи включает три основных направления:

  1. Артикуляция - тренировка движений губ, языка и нижней челюсти для формирования чётких звуков.

  2. Дыхание и голос - развитие правильного выдоха, темпа речи и силы голоса.

  3. Интонация и ритм - отработка выразительности речи и снятие зажатости.

"Артикуляция — это тренировка движений губ, языка, нижней челюсти, чтобы звуки формировались чётко. Дыхание и голос — постановка правильного выдоха и темпа речи", — пояснила Мельникова.

Сравнение: детская и взрослая логопедическая коррекция

Параметр Дети Взрослые
Цель Формирование речи Исправление нарушений и улучшение дикции
Особенности Быстрая адаптация, высокая пластичность мозга Требует больше времени и концентрации
Методы Игровые упражнения Осознанные речевые практики
Частота занятий 3-5 раз в неделю 2-3 раза в неделю + самостоятельная работа

Как начать: пошаговые советы

  1. Пройдите первичную диагностику у логопеда, чтобы выявить конкретные нарушения.

  2. Отработайте дыхание. Медленно выдыхайте через рот на звук "с" или "ф", удерживая поток воздуха.

  3. Читайте вслух по 10-15 минут в день, следя за чёткостью звуков.

  4. Проговаривайте скороговорки - не на скорость, а на точность.

  5. Записывайте свою речь на диктофон и анализируйте, что нужно улучшить.

"Читайте вслух по 10-15 минут в день, контролируя чёткость звуков. Тренируйте дыхание — медленно выдыхайте через рот на звук 'с' или 'ф', удерживая поток воздуха", — посоветовала Мельникова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться исправить речь без системы.
    Последствие: медленный прогресс, закрепление неправильных привычек.
    Альтернатива: следовать структуре занятий и регулярно повторять упражнения.

  • Ошибка: стесняться говорить на публике.
    Последствие: зажимы, неуверенность, скованность речи.
    Альтернатива: практиковаться перед зеркалом или с диктофоном.

  • Ошибка: откладывать визит к логопеду.
    Последствие: нарушение закрепляется и требует больше времени на коррекцию.
    Альтернатива: обратиться к специалисту, чтобы определить причину и стратегию.

А что если взрослый боится начать заново?

По словам Мельниковой, страх "говорить неправильно" — частая преграда у взрослых. Но при системных упражнениях мозг способен перестраиваться в любом возрасте. Главное — не требовать от себя мгновенного результата.

"Главное не бояться начинать с нуля. Даже во взрослом возрасте можно научиться говорить иначе, просто на это требуется чуть больше времени и осознанности", — подчеркнула Елена Мельникова.

Плюсы и минусы самостоятельных занятий

Плюсы Минусы
Можно заниматься в удобное время Сложнее заметить собственные ошибки
Формируется привычка регулярности Нет индивидуальной коррекции
Подходит для закрепления результатов Без специалиста трудно оценить динамику

FAQ

Можно ли исправить дефекты речи после 30 лет?
Да, мозг сохраняет способность к нейропластичности, просто процесс может занять больше времени.

Сколько нужно заниматься, чтобы улучшить речь?
При регулярных тренировках первые результаты появляются через 1-2 месяца.

Можно ли заниматься без логопеда?
Да, но базовую технику и план лучше получить у специалиста.

Мифы и правда

  • Миф: взрослому человеку поздно исправлять речь.
    Правда: нейропластичность сохраняется в любом возрасте.

  • Миф: упражнения логопеда подходят только детям.
    Правда: многие методики адаптированы под взрослых и работают не хуже.

  • Миф: результат заметен только после долгих лет.
    Правда: улучшения появляются уже через несколько недель при системной работе.

3 интересных факта

  1. Во время речи задействуется более 70 мышц лица, языка и диафрагмы.

  2. Мозг способен формировать новые речевые связи даже после инсульта.

  3. Скороговорки тренируют не только дикцию, но и координацию дыхания и внимания.

Исторический контекст

Современная логопедия выросла из практик середины XX века, когда специалисты начали изучать влияние нейропластичности на восстановление речи. Сегодня подход стал комплексным — объединяющим дыхательные, моторные и когнитивные техники.

