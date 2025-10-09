Слова снова звучат чётко: вот как тренировки пробуждают речь
Исправить дефекты речи можно в любом возрасте — главное, заниматься регулярно и с пониманием процесса. Об этом Pravda.Ru рассказала логопед-дефектолог, автор коррекционно-развивающей программы и соосновательница федеральной сети логопедических центров "Разноцветные цыплята" Елена Мамуровна Мельникова.
"Речь опирается на дыхание, память, внимание и моторику. При постоянных занятиях мозг способен перестраивать речевые связи даже у взрослых — это явление называют нейропластичностью", — отметила логопед Елена Мельникова.
По словам специалиста, регулярные тренировки активируют зоны мозга, отвечающие за речь, помогая формировать новые нейронные пути. Благодаря этому даже взрослые люди могут значительно улучшить произношение и интонацию.
Как устроена коррекционная работа
Коррекция речи включает три основных направления:
-
Артикуляция - тренировка движений губ, языка и нижней челюсти для формирования чётких звуков.
-
Дыхание и голос - развитие правильного выдоха, темпа речи и силы голоса.
-
Интонация и ритм - отработка выразительности речи и снятие зажатости.
"Артикуляция — это тренировка движений губ, языка, нижней челюсти, чтобы звуки формировались чётко. Дыхание и голос — постановка правильного выдоха и темпа речи", — пояснила Мельникова.
Сравнение: детская и взрослая логопедическая коррекция
|Параметр
|Дети
|Взрослые
|Цель
|Формирование речи
|Исправление нарушений и улучшение дикции
|Особенности
|Быстрая адаптация, высокая пластичность мозга
|Требует больше времени и концентрации
|Методы
|Игровые упражнения
|Осознанные речевые практики
|Частота занятий
|3-5 раз в неделю
|2-3 раза в неделю + самостоятельная работа
Как начать: пошаговые советы
-
Пройдите первичную диагностику у логопеда, чтобы выявить конкретные нарушения.
-
Отработайте дыхание. Медленно выдыхайте через рот на звук "с" или "ф", удерживая поток воздуха.
-
Читайте вслух по 10-15 минут в день, следя за чёткостью звуков.
-
Проговаривайте скороговорки - не на скорость, а на точность.
-
Записывайте свою речь на диктофон и анализируйте, что нужно улучшить.
"Читайте вслух по 10-15 минут в день, контролируя чёткость звуков. Тренируйте дыхание — медленно выдыхайте через рот на звук 'с' или 'ф', удерживая поток воздуха", — посоветовала Мельникова.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пытаться исправить речь без системы.
Последствие: медленный прогресс, закрепление неправильных привычек.
Альтернатива: следовать структуре занятий и регулярно повторять упражнения.
-
Ошибка: стесняться говорить на публике.
Последствие: зажимы, неуверенность, скованность речи.
Альтернатива: практиковаться перед зеркалом или с диктофоном.
-
Ошибка: откладывать визит к логопеду.
Последствие: нарушение закрепляется и требует больше времени на коррекцию.
Альтернатива: обратиться к специалисту, чтобы определить причину и стратегию.
А что если взрослый боится начать заново?
По словам Мельниковой, страх "говорить неправильно" — частая преграда у взрослых. Но при системных упражнениях мозг способен перестраиваться в любом возрасте. Главное — не требовать от себя мгновенного результата.
"Главное не бояться начинать с нуля. Даже во взрослом возрасте можно научиться говорить иначе, просто на это требуется чуть больше времени и осознанности", — подчеркнула Елена Мельникова.
Плюсы и минусы самостоятельных занятий
|Плюсы
|Минусы
|Можно заниматься в удобное время
|Сложнее заметить собственные ошибки
|Формируется привычка регулярности
|Нет индивидуальной коррекции
|Подходит для закрепления результатов
|Без специалиста трудно оценить динамику
FAQ
Можно ли исправить дефекты речи после 30 лет?
Да, мозг сохраняет способность к нейропластичности, просто процесс может занять больше времени.
Сколько нужно заниматься, чтобы улучшить речь?
При регулярных тренировках первые результаты появляются через 1-2 месяца.
Можно ли заниматься без логопеда?
Да, но базовую технику и план лучше получить у специалиста.
Мифы и правда
-
Миф: взрослому человеку поздно исправлять речь.
Правда: нейропластичность сохраняется в любом возрасте.
-
Миф: упражнения логопеда подходят только детям.
Правда: многие методики адаптированы под взрослых и работают не хуже.
-
Миф: результат заметен только после долгих лет.
Правда: улучшения появляются уже через несколько недель при системной работе.
3 интересных факта
-
Во время речи задействуется более 70 мышц лица, языка и диафрагмы.
-
Мозг способен формировать новые речевые связи даже после инсульта.
-
Скороговорки тренируют не только дикцию, но и координацию дыхания и внимания.
Исторический контекст
Современная логопедия выросла из практик середины XX века, когда специалисты начали изучать влияние нейропластичности на восстановление речи. Сегодня подход стал комплексным — объединяющим дыхательные, моторные и когнитивные техники.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru