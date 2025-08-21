Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Новая премия за пять лет работы: отпуск может стать доступнее

Законопроект Гусева предполагает введение системной выплаты для поощрения лояльных работников

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил внести изменения в трудовое законодательство, которые напрямую затронут вопросы отдыха россиян. Его инициатива предполагает введение специальной премии для сотрудников со стажем работы в одной компании более пяти лет.

Что предлагает законопроект
По замыслу автора, новая выплата станет аналогом "тринадцатой зарплаты", которая уже используется в ряде организаций, но теперь получит обязательный характер. Цель инициативы — помочь работникам планировать отпуск без финансовых трудностей и создать справедливую систему поощрения для тех, кто годами преданно трудится на одном месте.

Социальный эффект
В пояснительной записке указывается, что такие меры:

  • укрепят кадровый потенциал предприятий,
  • снизят текучку,
  • повысят лояльность и мотивацию сотрудников,
  • сделают отдых доступнее для семей с ограниченным бюджетом.

Пресс-служба парламентария подчёркивает: речь идёт не о разовом бонусе, а о системной поддержке людей, демонстрирующих стабильную работу и высокую отдачу.

"Отпуск не должен быть роскошью"
По словам Дмитрия Гусева, сегодня многие россияне, даже имея большой опыт работы и стаж, не могут позволить себе полноценный отдых. Введение новой премии, по его мнению, должно решить эту проблему:

"Эти средства помогут сотрудникам отдыхать без лишних финансовых ограничений. Отпуск должен быть доступен каждому".

