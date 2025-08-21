Три недели сбоя, и снова проблемы: "Аэрофлот" подвёл любителей диетического питания

Клиенты "Аэрофлота" жалуются, что больше не могут заказать специальное питание в личном кабинете авиакомпании.

Одна из пассажирок рассказала:

"Не смогла выбрать эту опцию на рейсе Москва — Стамбул, увидела, что не предоставляется".

Что ответили в авиакомпании

На горячей линии TourDom. ru пояснили: услуга недоступна на всех маршрутах перевозчика из-за технических неполадок. Сейчас невозможно подключить спецпитание ни через личный кабинет, ни через операторов кол-центра, ни даже в офисах авиакомпании. Когда сервис заработает снова — сотрудники затруднились ответить.

Причины сбоя

Сбой связан с проблемами в информационных системах авиакомпании. Доступ к личным кабинетам восстановили только 16 августа, спустя три недели. При этом "Аэрофлот" предупредил, что они функционируют в тестовом режиме. Некоторые опции уже работают, например использование миль и часть дополнительных услуг, но ряд функций пока недоступен.

Реакция пассажиров

Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" активно обсуждают проблему.

"Рейс Москва — Ереван, бизнес-класс на 18 сентября. Хотела выбрать детское питание, но оказалось, что услуга не предоставляется", — пишет одна из клиенток.

Особенно востребованными остаются диетические меню — с низким содержанием жиров или калорий, а также "русское" питание, которое пассажиры оценивают положительно.