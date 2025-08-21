Три недели сбоя, и снова проблемы: "Аэрофлот" подвёл любителей диетического питания
Клиенты "Аэрофлота" жалуются, что больше не могут заказать специальное питание в личном кабинете авиакомпании.
Одна из пассажирок рассказала:
"Не смогла выбрать эту опцию на рейсе Москва — Стамбул, увидела, что не предоставляется".
Что ответили в авиакомпании
На горячей линии TourDom. ru пояснили: услуга недоступна на всех маршрутах перевозчика из-за технических неполадок. Сейчас невозможно подключить спецпитание ни через личный кабинет, ни через операторов кол-центра, ни даже в офисах авиакомпании. Когда сервис заработает снова — сотрудники затруднились ответить.
Причины сбоя
Сбой связан с проблемами в информационных системах авиакомпании. Доступ к личным кабинетам восстановили только 16 августа, спустя три недели. При этом "Аэрофлот" предупредил, что они функционируют в тестовом режиме. Некоторые опции уже работают, например использование миль и часть дополнительных услуг, но ряд функций пока недоступен.
Реакция пассажиров
Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" активно обсуждают проблему.
"Рейс Москва — Ереван, бизнес-класс на 18 сентября. Хотела выбрать детское питание, но оказалось, что услуга не предоставляется", — пишет одна из клиенток.
Особенно востребованными остаются диетические меню — с низким содержанием жиров или калорий, а также "русское" питание, которое пассажиры оценивают положительно.
