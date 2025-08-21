Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стюардесса
Стюардесса
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Три недели сбоя, и снова проблемы: "Аэрофлот" подвёл любителей диетического питания

Аэрофлот: сервис заказа специального питания отключён на всех рейсах по техническим причинам

Клиенты "Аэрофлота" жалуются, что больше не могут заказать специальное питание в личном кабинете авиакомпании.

Одна из пассажирок рассказала:

"Не смогла выбрать эту опцию на рейсе Москва — Стамбул, увидела, что не предоставляется".

Что ответили в авиакомпании
На горячей линии TourDom. ru пояснили: услуга недоступна на всех маршрутах перевозчика из-за технических неполадок. Сейчас невозможно подключить спецпитание ни через личный кабинет, ни через операторов кол-центра, ни даже в офисах авиакомпании. Когда сервис заработает снова — сотрудники затруднились ответить.

Причины сбоя
Сбой связан с проблемами в информационных системах авиакомпании. Доступ к личным кабинетам восстановили только 16 августа, спустя три недели. При этом "Аэрофлот" предупредил, что они функционируют в тестовом режиме. Некоторые опции уже работают, например использование миль и часть дополнительных услуг, но ряд функций пока недоступен.

Реакция пассажиров
Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" активно обсуждают проблему.

"Рейс Москва — Ереван, бизнес-класс на 18 сентября. Хотела выбрать детское питание, но оказалось, что услуга не предоставляется", — пишет одна из клиенток.

Особенно востребованными остаются диетические меню — с низким содержанием жиров или калорий, а также "русское" питание, которое пассажиры оценивают положительно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туроператоры смогут ссылаться на разъяснения Минэкономразвития при спорах о штрафах за отсутствие гида сегодня в 21:21

Когда сопровождающий — не гид: тонкость закона, которая изменила правила

Минэкономразвития объяснило, что туроператоры могут отправлять с группой любого сотрудника, а аттестованный гид обязателен только для проведения экскурсий.

Читать полностью » Air China и China Eastern предлагают бесплатное размещение при длительных пересадках в ряде городов 27.08.2025 в 20:16

Тонкая грань между международным и внутренним перелётом: где турист теряет привилегии

Не все авиакомпании в Китае предоставляют бесплатные отели при транзите. Эксперты объяснили, кто может рассчитывать на размещение и в каких условиях.

Читать полностью » Доцент Средиземноморского университета назвал причины экологического кризиса в Аланье сегодня в 19:17

Море заболело: Аланья погружается в экологический кризис

Море в Аланье оказалось на грани экологической катастрофы: учёные предупреждают, что без срочных мер отдых здесь может стать опасным для здоровья.

Читать полностью » Российским туристам разъяснили правила получения бесплатных гостиниц при стыковках в аэропортах Китая сегодня в 18:14

Безвизовый транзит в Китае: как получить бесплатное жильё и избежать сюрпризов

Хотите узнать, как получить бесплатные гостиницы при пересадках в Китае? Узнайте нюансы от авиакомпаний и советы туристов для избегания неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Секреты быстрого прохождения паспортного контроля: 5 обязательных шагов сегодня в 17:20

Простой способ снизить стресс на паспортном контроле: следуйте этим 5 рекомендациям

Паспортный контроль – это последний рубеж перед отпуском. Узнайте 5 простых правил, которые помогут пройти его без стресса и в кратчайшие сроки!

Читать полностью » Путеводитель по кофе в Коста-Рике: 8 мест, которые стоит посетить сегодня в 16:15

Кофейные ритуалы Коста-Рики: где найти лучшее "золотое зерно"

Коста-Рика славится не только пляжами, но и уникальным кофе. Откройте для себя 8 лучших мест, где можно попробовать это "золотое зерно"!

Читать полностью » Как провести неделю в Коста-Рике: лучшие маршруты для незабываемых моментов сегодня в 15:13

Как Коста-Рика меняет представление о путешествиях: секреты наслаждения тропическим раем

Откройте для себя Коста-Рику — тропический рай с уникальной природой, насыщенными приключениями и важными советами по безопасности. Будьте готовы к незабываемым моментам!

Читать полностью » Страна счастья и порядка: почему швейцарцы все еще одни из самых счастливых сегодня в 14:58

Часы, флаг и уникальная архитектура: как символы Швейцарии отражают её сущность

Швейцария — это не только страна без столицы и уникальная демократия, но и мир сыров, шоколада и высококачественных часов, где счастливые жители ценят порядок.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Мошенничество с документами: как избежать потери автомобиля
Садоводство

Эксперты назвали главные причины порчи свёклы в конце сезона
Спорт и фитнес

Тренер Яблокова составила комплекс упражнений для домашних тренировок без оборудования
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу майя в Караколе, Белиз: важные находки и артефакты
СФО

Закрытие аквапарка "ЛетоЛето" и курорта "Волна" в Тюмени: куда поехать на термальные источники
Красота и здоровье

Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня
Дом

Тараканы, клопы и термиты требуют немедленной дезинсекции — предупреждают эксперты
УрФО

Проблемы с доступом к "ВКонтакте" наблюдаются в Екатеринбурге, Тюмени и на Ямале
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru