В июле и августе текущего года Украина должна получить еще 100 тысяч единиц боеприпасов в рамках чешской программы военных закупок для Киева. Об этом в понедельник сообщил глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По информации западных СМИ, министр, выступая перед журналистами в Брюсселе, заявил, что в течение июля и августа будет отправлено в общей сложности еще 100 тысяч единиц боеприпасов. Он также отметил, что начиная с сентября темпы поставок будут увеличены.

Напомним, что в конце июня премьер-министр Чехии Петр Фиала отчитался об отправке на Украину первой партии артиллерийских снарядов, приобретенных в рамках этой программы.

Ранее Фиала анонсировал заключение контрактов на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинской стороны.

Фото: From Wikimedia Commons/ DVIDS