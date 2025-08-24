Выжить и победить: как на Урале определяли сильнейших спецназовцев среди пяти стран

На полигоне Центрального военного округа "Свердловский" завершились пятые международные соревнования подразделений специального назначения "Вызов". В течение четырех дней 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана демонстрировали мастерство в тактической подготовке, стрельбе и преодолении полосы препятствий.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что специальная военная операция подтвердила первостепенное значение личных качеств бойцов — мужества, самоотверженности и готовности прийти на помощь товарищу.

Участники соревновались в полной боевой экипировке, демонстрируя владение различными видами оружия, включая снайперские винтовки, автоматы, пистолеты и дробовики. Ключевыми испытаниями стали "Засада", где требовалось молниеносно поражать цели и противодействовать дронам, а также сложная полоса препятствий с элементами вроде "Колеса фортуны", проверяющего выносливость даже после трех дней интенсивных состязаний.

Победу с значительным отрывом одержала команда спортивно-патриотического клуба "Архангел Михаил-1", набравшая 258 очков. Второе место заняла команда "Казахстан-2" (226 очков), третье — ФСВНГ "Гридень" (213 очков). Мероприятие, организованное Федерацией практической стрельбы России, подтвердило статус одного из наиболее престижных профессиональных турниров для спецподразделений, отмечают эксперты.



