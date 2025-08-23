Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Такахе
Такахе
© commons.wikimedia.org by M. Falk is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 17:26

В Новой Зеландии выпустили редких птиц — местные пришли в восторг от зрелища

В Новой Зеландии восстановили численность редкой птицы такахе после десятилетий охраны

Южный такахе — птица, которую в XIX веке считали вымершей, — снова обитает на Южном острове. Спустя десятилетия кропотливых усилий учёным удалось восстановить её популяцию, и теперь эта редкая птица становится не только символом экологической победы, но и частью культурного возрождения народа Нгай-Таху.

Недавний выпуск 18 птиц в долине Гринстоун стал знаковым событием. Благодаря этому общее количество такахе в дикой природе приблизилось к 500 особям — показателю, который ещё недавно казался невозможным.

Долгий путь к спасению

История возвращения такахе началась в 1948 году, когда вид неожиданно обнаружили в горах Мерчисон. С тех пор стартовали масштабные программы: разведение в неволе, создание охраняемых территорий и строгий контроль над численностью хищников.

"Отлов хорьков и диких кошек значительно сократил численность этих хищников и позволяет контролировать их популяции", — директор проекта по восстановлению популяции Дейдре Верко.

Эта мера оказалась ключевой для безопасного возвращения птиц в естественную среду.

Испытания и вызовы

Так как такахе не умеют летать, они особенно уязвимы перед инвазивными видами, завезёнными европейскими колонистами. Их наземные гнёзда становятся лёгкой добычей для хорьков и кошек. Поэтому природоохранные организации вынуждены постоянно следить за безопасностью птиц.

Правительство Новой Зеландии применяет разные стратегии: от перемещения птиц на разные острова до использования современных методов вспомогательной репродукции. Главная цель — создание устойчивой популяции, которая сможет существовать без постоянной поддержки человека.

Символика и наследие

Для маори яркие сине-зелёные перья такахе — не просто украшение природы, а священный символ. Возвращение птиц в земли племени Нгай-Таху стало не только экологическим успехом, но и воссоединением с традициями и историей.

Учёные отмечают, что такахе существует ещё со времён плейстоцена, пережив ледниковые периоды. Сегодня, при поддержке людей, у этого вида появился шанс вписать новую главу в свою эволюционную историю.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки и кино: какие фильмы лучше всего подходят для питомцев сегодня в 13:46

Кошачье кино: как ваши питомцы реагируют на любимые фильмы

Узнайте, какие фильмы могут заинтересовать вашу кошку! Обсуждаем её предпочтения и лучшие варианты для совместного просмотра осенними вечерами.

Читать полностью » Уход за кеесхондом: основные рекомендации по содержанию и воспитанию сегодня в 13:37

Кеесхонды: маленькие комки счастья, которые боятся грома и фейерверков

Узнайте о кеесхондах — дружелюбных и энергичных собаках, которые не только радуют своим внешним видом, но и требуют особого подхода в воспитании и уходе.

Читать полностью » Как избежать купания собаки в лужах: советы профессионалов по дрессировке сегодня в 12:27

Лужи как ловушки: что скрывают весёлые водные забавы ваших собак

Узнайте, почему собаки так любят купаться в лужах и как отучить их от этой привычки. Полезные советы для владельцев и альтернативы для активных прогулок.

Читать полностью » Специалисты объясняют, как новая формула корма помогает кошкам дольше оставаться молодыми сегодня в 12:16

Тайна долголетия для кошек: что скрывают новейшие исследования

Учёные из Удмуртии сделали революционное открытие в области ветеринарии, разработав антивозрастную добавку для кошек, которая уже показала впечатляющие результаты.

Читать полностью » Медвежьи метки и игры в догонялки: как самцы привлекают самок сегодня в 11:47

Генетическая мудрость тайги: брачные тайны, которые делают медведей сильнее веками

Весной медведи вступают в пору ухаживания и рождения потомства. Узнайте, какие уникальные ритуалы происходят в тайге.

Читать полностью » Несогласованность в правилах вызывает стресс у собак сегодня в 10:38

Милые жесты или скрытый стресс: как хозяева сами портят жизнь собакам

Узнайте, как улучшить отношения с собакой! 3 ошибки хозяев, вызывающие стресс у питомца. Избегайте одиночества, навязчивых объятий и непоследовательности в правилах.

Читать полностью » Ветеринары: слёзы у собак связаны с физиологией, а не с грустью сегодня в 9:08

Хвост виляет — ещё не значит радость: как распознать истинные эмоции собаки

Узнайте, умеют ли собаки плакать от грусти, как распознать их истинные эмоции и почему важно понимать язык тела питомца. Все о поведении и чувствах собак.

Читать полностью » Ветеринары советуют давать опекуну подробные инструкции по уходу за собакой сегодня в 8:11

Одна ошибка хозяина — и передержка превращается в испытание для питомца

Отпуск или командировка? Узнайте, как подготовить собаку к передержке, чтобы избежать стресса! Выбор догситтера, адаптация, вещи и психологический настрой.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Татьяна Лампа: 6 базовых упражнений для начинающих на ягодицы
Авто и мото

Эксперты назвали пять надёжных автомобилей до 600 тысяч рублей
Наука и технологии

В Польше у Свиноуйсьце нашли крупнейшее месторождение нефти и газа — Central European Petroleum
Дом

Опасность подделок бытовой химии: как защитить себя от аллергий и повреждений
Наука и технологии

Учёные UCLA объяснили механизм моргания и его роль в защите глаза
Наука и технологии

NASA подключило Mars Reconnaissance Orbiter для изучения межзвёздного объекта с аномальной траекторией
Наука и технологии

Конгрессмен Майк Тернер предупредил об угрозе ядерного противоспутникового оружия России
Наука и технологии

Учёные обнаружили три новых вида хищных сумчатых в окаменелостях Австралии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru