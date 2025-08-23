В Новой Зеландии выпустили редких птиц — местные пришли в восторг от зрелища

Южный такахе — птица, которую в XIX веке считали вымершей, — снова обитает на Южном острове. Спустя десятилетия кропотливых усилий учёным удалось восстановить её популяцию, и теперь эта редкая птица становится не только символом экологической победы, но и частью культурного возрождения народа Нгай-Таху.

Недавний выпуск 18 птиц в долине Гринстоун стал знаковым событием. Благодаря этому общее количество такахе в дикой природе приблизилось к 500 особям — показателю, который ещё недавно казался невозможным.

Долгий путь к спасению

История возвращения такахе началась в 1948 году, когда вид неожиданно обнаружили в горах Мерчисон. С тех пор стартовали масштабные программы: разведение в неволе, создание охраняемых территорий и строгий контроль над численностью хищников.

"Отлов хорьков и диких кошек значительно сократил численность этих хищников и позволяет контролировать их популяции", — директор проекта по восстановлению популяции Дейдре Верко.

Эта мера оказалась ключевой для безопасного возвращения птиц в естественную среду.

Испытания и вызовы

Так как такахе не умеют летать, они особенно уязвимы перед инвазивными видами, завезёнными европейскими колонистами. Их наземные гнёзда становятся лёгкой добычей для хорьков и кошек. Поэтому природоохранные организации вынуждены постоянно следить за безопасностью птиц.

Правительство Новой Зеландии применяет разные стратегии: от перемещения птиц на разные острова до использования современных методов вспомогательной репродукции. Главная цель — создание устойчивой популяции, которая сможет существовать без постоянной поддержки человека.

Символика и наследие

Для маори яркие сине-зелёные перья такахе — не просто украшение природы, а священный символ. Возвращение птиц в земли племени Нгай-Таху стало не только экологическим успехом, но и воссоединением с традициями и историей.

Учёные отмечают, что такахе существует ещё со времён плейстоцена, пережив ледниковые периоды. Сегодня, при поддержке людей, у этого вида появился шанс вписать новую главу в свою эволюционную историю.