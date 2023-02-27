Число сотрудников в строительной сфере, которых не хватает многим регионам страны, составляет 200 тыс. человек. Такая инфрмация стала известна из пресс-конференции руководителя кадрового центра Минстроя РФ Елены Сенкевич в связи с ближайшим проведением форума "Молодой строитель Хабаровского края".
"Текущая потребность - порядка 200 тыс. по строительству и 90 тыс. человек в ЖКХ. Так как мы собираем аналитику по всем субъектам, могу сказать, что из 85 порядка 78 предоставляют информацию. Можно сказать, что цифра максимально приближенная к действительности"
Что касается самого Хабаровского края, то здесь, по словам заместителя председателя правительства региона по вопросам строительства Керима Сунгурова, "количество вакансий во много раз превышает количество безработных". Количество работающих на этой территории в сфере строительства составляет около 45 тыс. человек.
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