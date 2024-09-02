Государствам Евросоюза на фоне экономического давления и притока беженцев по причине украинского конфликта в скорое время придётся заставить Украину сесть за стол переговоров на условиях столицы Российской Федерации. Такое мнение высказал российскому информагентству РИА Новости эксперт по международным отношениям в Ливанском государственном университете Рони Халиль.

По словам эксперта, европейские страны больше не в состоянии нести на себе груз украинского конфликта. К тому же в скором времени наступит зима. По этой причине европейцы станут настоятельно советовать Украине приступить к переговорам для урегулирования происходящей ситуации. Он также добавил, что, принимая во внимание тот факт, что Российская Федерация не перестаёт осуществлять свои очевидные успехи на территории боевых действий, на данных переговорах она станет диктовать условия при любой договорённости, которая может быть достигнута с западными государствами.

Рони Халиль выражает уверенность в том, что европейским странам на сегодняшний день приходится существовать с негативными последствиями своей причастности к конфликту на Украине. Кроме того, он добавил, что такой расклад дел оказывает влияние на народ, экономическую систему и финансы Европы.

Эксперт акцентировал внимание на том, что европейские государства на данный момент переживают не самое лучшее время, а точнее, многомиллионный приток беженцев с Украины. Главы Европы теперь находятся в затруднительном положении из-за отсутствия возможности обеспечить потребности прибывших людей.

Фото: Flickr / Fred Romero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)