ЧВК Forward Observation Group из Соединённых Штатов Америки, которая участвует в боевых действиях на стороне Украины, выложила в интернет фото расположения своего минометного расчета, для которого было выбрано место около площадки для детей и жилого здания. Об этом информировало российское агентство РИА Новости.
Как сообщается, на фото можно заметить несколько бойцов с шевронами Соединённых Штатов Америки, которые решили попозировать, держа в руках оружие. На заднем фоне располагается броневой автомобиль. Конкретное местоположение, где были запечатлены солдаты, неизвестно, однако, вполне вероятно, фотография была сделана либо на территории Российской Федерации, либо на украинской стороне. Помимо этого, позади американских наёмников можно заметить горку для детей и жилое здание.
Ранее российский политический и государственный деятель Александр Волошин, который занимает пост сенатора Донецкой Народной Республики, информировал российское агентство РИА Новости, что бойцы из ЧВК Соединённых Штатов будут являться "хорошим обменным фондом" после того, как они окажутся в плену в зоне боевых действий в Курской области либо на какой-то другой территории СВО.
Фото: website of United States Air Force / Tech. Sgt. Andy Dunaway, U. S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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