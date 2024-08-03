Почему стоит выбрать силиконовую кухонную лопатку: основные преимущества и практические советы

В хозяйственных магазинах сегодня представлен широкий ассортимент кухонной утвари, который удовлетворит любые предпочтения.
Особенно много здесь кухонных лопаток: деревянные, силиконовые, металлические, пластиковые и др.
Если разнообразие ставит вас в тупик, обратите внимание на силиконовые изделия. Есть несколько причин для такого выбора.
- Силиконовые лопатки значительно долговечнее деревянных аналогов. Со временем дерево неизбежно расслаивается, трескается, крошится и может получить сколы, чего с силиконом не происходит.
- Силикон не впитывает жир и грязь. Вы также можете быть уверены, что он не пропитается посторонними запахами.
- Силиконовая лопатка не повреждает тефлоновое покрытие, в отличие от металлической.
- Благодаря гибкости силикона, такая лопатка легко огибает все неровности посуды. Поэтому после использования вы можете быть уверены, что в миске или контейнере практически ничего не останется.
Фото: flickr.com/arbyreed
Украину встревожил недавний обмен заключенными между Россией и Западом
В Украине нарастает беспокойство по поводу масштабного обмена заключенными между Россией и США, как сообщает Washington Post. Издание подчеркивает, что украинское общество остро осознает зависимость выживания страны от внешней финансовой и военной поддержки. Любое ослабление этого потока помощи может поставить Украину в крайне уязвимое положение. Поэтому известие о соглашении по обмену заключенными, ставшем результатом длительных и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном, вызвало настороженность среди части украинского населения.
В Европе обеспокоены ростом спроса на фентанил
В Европейском Союзе набирает обороты тревожная тенденция - распространение фентанила. Член Европарламента от Италии Паоло Инсельвини выразил свою обеспокоенность в обращении к Еврокомиссии, сравнив стремительный рост популярности этого наркотика с надвигающейся эпидемией.
Музыкант Денис Клявер заявил, что у него с женой существует квота на ссоры
Бывший солист группы "Чай вдвоём" Денис Клявер заявил, что у него с женой Ириной есть квота на ссоры в отношениях.
Диана Арбенина рассказала, что гордится своим сыном Артёмом
Известная солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина воспитывает 14-летних близнецов: дочь Марту и сына Артема.