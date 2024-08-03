Почему стоит выбрать силиконовую кухонную лопатку: основные преимущества и практические советы

Силиконовые лопатки: 4 причины, почему они лучше деревянных и металлических

В хозяйственных магазинах сегодня представлен широкий ассортимент кухонной утвари, который удовлетворит любые предпочтения.

Особенно много здесь кухонных лопаток: деревянные, силиконовые, металлические, пластиковые и др.

Если разнообразие ставит вас в тупик, обратите внимание на силиконовые изделия. Есть несколько причин для такого выбора.

Силиконовые лопатки значительно долговечнее деревянных аналогов. Со временем дерево неизбежно расслаивается, трескается, крошится и может получить сколы, чего с силиконом не происходит. Силикон не впитывает жир и грязь. Вы также можете быть уверены, что он не пропитается посторонними запахами. Силиконовая лопатка не повреждает тефлоновое покрытие, в отличие от металлической. Благодаря гибкости силикона, такая лопатка легко огибает все неровности посуды. Поэтому после использования вы можете быть уверены, что в миске или контейнере практически ничего не останется.

Фото: flickr.com/arbyreed