Буйное цветение спатифиллума: профессиональные советы для домашнего цветовода

Для пышного цветения спатифиллума: что нужно знать о правильном уходе за ним

Спатифиллум, или женское счастье, - одно из самых популярных и неприхотливых комнатных растений. Но многие цветоводы сталкиваются с проблемой - их спатифиллум цветёт нерегулярно или не цветёт вовсе. В чем же секрет обильного и продолжительного цветения этого прекрасного растения?

Условия для цветения спатифиллумаЧтобы спатифиллум радовал хозяев продолжительным и ярким цветением, необходимо создать для него оптимальные условия.

Освещение. Спатифиллум предпочитает яркий, но рассеянный свет. Идеальное место - возле окна, но без попадания прямых солнечных лучей. При недостатке света растение будет вытягиваться и практически не цвести.

Влажность воздуха. Спатифиллум любит повышенную влажность, поэтому рекомендуется регулярно опрыскивать его листья. Также можно поставить горшок на поддон с влажным керамзитом или мхом.

Полив. Землю нужно регулярно увлажнять, не допуская ее пересыхания. В период активного роста и цветения полив должен быть обильным, в остальное время - умеренным.

Температура. Оптимальная температура для спатифиллума - 18-24°C. Перепады температур, особенно резкие похолодания, могут спровоцировать сброс бутонов.

Удобрение. Во время вегетации и цветения спатифиллум нуждается в регулярной подкормке комплексными минеральными удобрениями. Их вносят каждые 2-3 недели.

Кроме того, требуется периодическая пересадка растения в более просторный горшок, а также обрезка отцветших соцветий.

Специальные приёмы для обильного цветенияПомимо создания благоприятных условий, существуют и специальные приемы, которые помогают усилить цветение спатифиллума:

Формирование куста. Для этого необходимо удалять старые, отмершие листья и слабые побеги. Это стимулирует рост новых сильных и цветоносных стеблей.

Охлаждение перед цветением. За 1-2 месяца до предполагаемого цветения полезно содержать спатифиллум при более низкой температуре 15-18°C. Это способствует закладке большего количества генеративных почек.

Подсветка. В осенне-зимний период, когда световой день сокращается, не помешает дополнительная подсветка растения фитолампами.

Фото: flickr.com by Peace Lilies.