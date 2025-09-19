Спатифиллум обещает чудо, но превращается в капризного соседа: где прячется ошибка ухода

Тот, кто хоть раз приносил в дом спатифиллум, знает: он сразу становится частью атмосферы. Белые соцветия, похожие на паруса, будто наполняют дом светом и надеждой. Но часто радость омрачается — цветок остаётся лишь зелёным кустиком. Почему так происходит и как помочь "женскому счастью" раскрыться во всей красе?

Что любит спатифиллум

Этот цветок называют неприхотливым, но у него есть свои правила.

Свет нужен рассеянный. Южное окно обжигает листья, лучше восток или северо-восток. Влажность — ключевой фактор. Сухой воздух от батарей губителен. Полив — только под корень и без крайностей: не болото и не пустыня. Пересадка раз в 2-3 года помогает обновить почву, но просторный горшок замедляет рост. Подкормка — только в сезон, умеренно и с паузами.

Сравнение условий для спатифиллума