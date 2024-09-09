Власти обеспокоены возросшим числом тейлстрайков

В 2024 году количество инцидентов, связанных с контактом воздушных судов с поверхностью взлетно-посадочной полосы, резко возросло. За восемь месяцев года было зарегистрировано шесть таких случаев, что вдвое больше, чем в 2023 и 2022 годах.

По данным Росавиации, последний раз шесть инцидентов произошло в 2019 году. В текущем году два инцидента из шести пришлись на август. Один из них произошел 12 августа, когда самолёт Boeing компании "Икар" из Оренбурга коснулся хвостовой частью фюзеляжа при посадке в Сыктывкаре. Другой инцидент зафиксирован 18 августа: самолёт Smartavia при заходе на посадку в Сочи задел полосу хвостом.

Росавиация отмечает, что причинами подобных инцидентов, как правило, являются ошибки лётного экипажа. Также указывается на недостаточный опыт пилота при управлении конкретным типом воздушного судна как на фактор, способствующий возникновению таких случаев. Среди других факторов — неправильная установка стабилизатора перед взлётом, неправильный расчёт скорости подъёма передней опоры шасси, ускоренный подъём опоры шасси при взлёте, нестабилизированный заход на посадку и продолжение снижения вместо ухода на второй круг.

Ведомство поручило проводить ревизии программ анализа полётных данных авиакомпаний и учитывать фактическую информацию о событиях, представляющих угрозу безопасности полётов. Особенности техники пилотирования должны изучаться при анализе полётных данных, напомнили в Росавиации.

В связи с увеличением числа инцидентов Росавиация рекомендует авиакомпаниям провести дополнительные тренинги для лётного экипажа и проверить программы анализа полётных данных. Также ведомство поручило территориальным органам провести проверки авиакомпаний и аэропортов на предмет соблюдения правил безопасности полётов.

Фото: From Wikimedia Commons/ JTSB (Creative Commons Attribution 4.0 International license)