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Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
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За границей разводили руки, в то время как наши хирурги смогли спасти мужчине ноги

Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники

Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко, сообщает "Лента.ру".

Пациент, который приехал из далёкой Камчатки, столкнулся с серьёзной проблемой — закрытием аорты, крупного сосуда ниже почечных артерий. Если бы не была проведена операция, это могло привести к катастрофическим последствиям, включая полную ампутацию обеих ног.

Однако врачи Скандинавского Центра Здоровья не опустили руки и приняли вызов. Пациент долго искал помощь в разных клиниках, но везде ему отказывали из-за сложности процедуры. Но Борис Руденко и его команда не побоялись взяться за этот сложный случай.

Операция длилась четыре часа, и проводилась она под местной анестезией. Это позволило пациенту оставаться в сознании во время процедуры. В ходе операции было установлено шесть стентов, которые восстановили кровоток в нижние конечности пациента.

Сегодня благодаря современным малоинвазивным методикам можно успешно решать сложные проблемы с сосудами, такие как атеросклероз. Однако найти врача, который не побоится взяться за сложный случай, — это главная задача пациента.

Фото: From Wikimedia Commons/ CMSRC (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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