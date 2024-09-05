За границей разводили руки, в то время как наши хирурги смогли спасти мужчине ноги

Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко, сообщает "Лента.ру".

Пациент, который приехал из далёкой Камчатки, столкнулся с серьёзной проблемой — закрытием аорты, крупного сосуда ниже почечных артерий. Если бы не была проведена операция, это могло привести к катастрофическим последствиям, включая полную ампутацию обеих ног.

Однако врачи Скандинавского Центра Здоровья не опустили руки и приняли вызов. Пациент долго искал помощь в разных клиниках, но везде ему отказывали из-за сложности процедуры. Но Борис Руденко и его команда не побоялись взяться за этот сложный случай.

Операция длилась четыре часа, и проводилась она под местной анестезией. Это позволило пациенту оставаться в сознании во время процедуры. В ходе операции было установлено шесть стентов, которые восстановили кровоток в нижние конечности пациента.

Сегодня благодаря современным малоинвазивным методикам можно успешно решать сложные проблемы с сосудами, такие как атеросклероз. Однако найти врача, который не побоится взяться за сложный случай, — это главная задача пациента.

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