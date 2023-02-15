В Турции спасли 77-летнюю женщину спустя 212 часов после землетрясения

Пожилую женщину спасли из-под завалов в Турции спустя 212 часов после землетрясения. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.
По данным источника, в турецкой провинции Адыяман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина. Фатиму Гюнгер экстренно госпитализировали в одну из городских клиник. Собравшиеся вокруг родственники женщины искренне поблагодарили спасателей, — говорится в публикации, передает РИА "Новости".
Напомним, 6 февраля в Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли свыше 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.
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