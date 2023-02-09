Шесть человек, в том числе троих детей спасли из-под обломков здания в турецкой провинции Хатай. Это произошло спустя 68 часов после землетрясения, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

По данным агентства, в провинции Хатай во время разбора завалов дома спасатели отдельной медицинской команды UMKE услышали голоса людей, доносившиеся из подвала. "В результате долгих усилий через 68 часов после землетрясения из-под обломков были спасены шесть человек, в том числе три ребенка".

Сообщается, что после оказания первой медицинской помощи на месте всех выживших доставили в больницу.