Шесть человек, в том числе троих детей спасли из-под обломков здания в турецкой провинции Хатай. Это произошло спустя 68 часов после землетрясения, передает турецкое информационное агентство Anadolu.
По данным агентства, в провинции Хатай во время разбора завалов дома спасатели отдельной медицинской команды UMKE услышали голоса людей, доносившиеся из подвала. "В результате долгих усилий через 68 часов после землетрясения из-под обломков были спасены шесть человек, в том числе три ребенка".
Сообщается, что после оказания первой медицинской помощи на месте всех выживших доставили в больницу.
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