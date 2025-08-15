Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хирургия
Хирургия
© commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:07

Подвиг ценой рук: как медики спасли бойца, принявшего удар дрона на себя

Уральские врачи вернули в строй снайпера, спасшего товарищей от дрона на СВО

В Свердловском госпитале для ветеранов войн завершилось лечение российского снайпера, получившего тяжелейшие ранения при исполнении боевой задачи. Как сообщает региональный минздрав, военнослужащий проявил исключительное мужество — продолжал прикрывать сослуживцев после ранения, а во время атаки беспилотника сознательно подставил под удар собственное оружие, защищая товарищей.

В результате боец получил множественные сложные травмы: переломы обеих кистей, повторное ранение левой голени, повреждения предплечья и стопы. Особую сложность для хирургов представляли металлические осколки в стопе, которые требовали ювелирной точности при удалении.

После серии сложнейших операций по реконструкции костей и восстановлению поврежденных тканей снайпер прошел полный курс реабилитации. По словам медиков, случай был "экстремально сложным", но благодаря профессионализму врачей и силе духа самого бойца лечение завершилось успешно.

Сейчас военнослужащий завершает восстановление уже в своей части и готовится продолжить службу. Этот случай стал очередным примером как героизма российских бойцов, так и высочайшего уровня отечественной военной медицины, способной возвращать в строй даже при самых тяжелых ранениях, отмечают эксперты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жилищный бум в УрФО: введено 4,5 млн кв. м жилья с начала года 10.08.2025 в 20:08

Стройка — двигатель экономики: Урал демонстрирует рекордные темпы строительства

Уральский федеральный округ демонстрирует впечатляющие результаты в жилищном строительстве — с января 2025 года здесь введено в эксплуатацию более 4,5 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога во время торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя.

Читать полностью » Строители устроили екатеринбуржцам масштабный праздник в честь своего профессионального дня 10.08.2025 в 16:57

Как этим управлять: В центре Екатеринбурга устроили праздник строительных машин

В Екатеринбурге масштабно отметили День строителя, превратив центр города в огромную интерактивную площадку. Главной изюминкой праздника стала выставка специализированной техники, растянувшаяся вдоль улицы Ленина. От Дома Севастьянова до здания городской администрации выстроились мощные экскаваторы, бульдозеры, подъемные краны и другая строительная техника.

Читать полностью » Национальный мессенджер Max начали внедрять в регионах Урала 09.08.2025 в 23:46

Цифровой прорыв: как новый мессенджер изменит общение с властью на Урале

В регионах Уральского федерального округа стартовало внедрение национального мессенджера Max, который должен стать единой цифровой платформой для взаимодействия граждан с властями. Первыми о переходе на новую систему объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, где до середины августа все госструктуры должны перевести внутреннюю коммуникацию на эту платформу.

Читать полностью » В Уральском федеральном округе отмечают День коренных малочисленных народов 09.08.2025 в 16:12

Сохранение традиций: как в России поддерживают этническое многообразие

В России отмечают Международный день коренных малочисленных народов мира. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога поздравил представителей коренных этносов, подчеркнув важность сохранения их уникальных традиций для многонационального облика страны.

Читать полностью » Уральский дачник вырастил две тыквы-гиганты весом до полутоны 08.08.2025 в 23:20

Тыквы-рекордсмены: что делает уральский дачник с полутонной урожая

Алексей Исаков из Екатеринбурга в этом году собрал необычный урожай — две тыквы-гиганта общим весом около 500 килограммов. Увлечение выращиванием огромных овощей началось у мужчины пять лет назад, когда он впервые собрал тыкву весом 40 килограммов. С каждым годом его "оранжевые рекорды" становились все внушительнее.

Читать полностью » Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома 08.08.2025 в 17:45

Как нейрохирурги Югры избавляют от боли в руках с помощью передовой технологии

В Сургуте нейрохирурги травматологической больницы внедрили новый эндоскопический метод лечения карпального туннельного синдрома, который ранее не применялся в Югре. Эта патология, как отмечают медики, может поражать людей разных профессий, от офисных сотрудников и программистов до музыкантов и швей, а также геймеров.

Читать полностью » Бывшего губернатора Челябинской области объявили в федеральный розыск 07.08.2025 в 23:59

От кресла губернатора до розыска: что известно о деле Бориса Дубровского

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в федеральный розыск. Согласно данным базы МВД, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело, однако конкретная статья в открытых источниках не указывается. Дубровский возглавлял один из ключевых промышленных регионов Урала с 2014 года, но покинул пост досрочно весной 2019 года.

Читать полностью » Летний снегопад в квитанциях: тюменцы получили счета за уборку снега 07.08.2025 в 18:47

46 рублей за снег в июле: законно ли требование коммунальщиков

В Тюмени разгорается скандал вокруг коммунальных платежей — жители города обнаружили в своих июльских квитанциях строку об оплате уборки снега. Одной из первых необычную графу заметила жительница ЖК "Краснолесье", которой предложили заплатить 46 рублей 92 копейки за зимнюю услугу в разгар лета.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

В Петербурге начались съемки шпионского детектива "Ничья в пользу КГБ"
Спорт и фитнес

Жим над головой: рекомендации тренеров по безопасным альтернативам
СКФО

Росстат: Северный Кавказ показал худшую динамику по строительству частного жилья в России
Красота и здоровье

Вода, клетчатка и сахар: как сохранить здоровье в период менопаузы
СФО

Новосибирские ученые разработали вегетарианский гематоген с полезными свойствами
ПФО

В Пензе расширяют сеть бесплатного Wi-Fi в общественных местах
ДФО

Экс-министра лесного хозяйства Приморья арестовали за взятки в 3,5 млн рублей
Наука и технологии

Новая датировка викингской ладьи из Грёнхёуга: возраст оказался на 100 лет моложе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru