Подвиг ценой рук: как медики спасли бойца, принявшего удар дрона на себя

В Свердловском госпитале для ветеранов войн завершилось лечение российского снайпера, получившего тяжелейшие ранения при исполнении боевой задачи. Как сообщает региональный минздрав, военнослужащий проявил исключительное мужество — продолжал прикрывать сослуживцев после ранения, а во время атаки беспилотника сознательно подставил под удар собственное оружие, защищая товарищей.

В результате боец получил множественные сложные травмы: переломы обеих кистей, повторное ранение левой голени, повреждения предплечья и стопы. Особую сложность для хирургов представляли металлические осколки в стопе, которые требовали ювелирной точности при удалении.

После серии сложнейших операций по реконструкции костей и восстановлению поврежденных тканей снайпер прошел полный курс реабилитации. По словам медиков, случай был "экстремально сложным", но благодаря профессионализму врачей и силе духа самого бойца лечение завершилось успешно.

Сейчас военнослужащий завершает восстановление уже в своей части и готовится продолжить службу. Этот случай стал очередным примером как героизма российских бойцов, так и высочайшего уровня отечественной военной медицины, способной возвращать в строй даже при самых тяжелых ранениях, отмечают эксперты.