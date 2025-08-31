Медвежонок с травмами доставлен в реабилитационный центр после падения со скалы

В Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с молодым медведем — животное сорвалось со скалы и получило серьезные повреждения. После падения медвежонок провел примерно сутки без движения на месте происшествия, не имея возможности самостоятельно подняться.

Специалисты Центра спасения диких животных "Пин и Пуф" оперативно выехали на место для оказания помощи пострадавшему. Операция по эвакуации проводилась с соблюдением мер предосторожности — сотрудники регионального министерства экологии обеспечивали защиту спасателей от возможного появления медведицы-матери.

По предварительной оценке ветеринаров, состояние животного вызывает серьезные опасения. У медвежонка диагностирована травма позвоночника и вероятный разрыв внутренних органов. Для стабилизации состояния ему немедленно ввели обезболивающие и кровоостанавливающие препараты.

Планируется, что после оказания первой помощи животное будет транспортировано в специализированное учреждение для проведения полноценного обследования и определения дальнейших перспектив лечения и реабилитации. Специалисты центра делают все возможное для спасения жизни молодого медведя.