На грани катастрофы: как огнеборцы спасли поселок под Ростовом от огненной стихии

28.08.2025 в 23:41

Огненная стихия на курорте: беспилотник вызвал масштабный пожар в Геленджике

В Краснодарском крае продолжается борьба с крупным лесным пожаром на территории Геленджикского лесничества, площадь которого из-за усиления ветра увеличилась до 32 гектаров. По данным регионального министерства ГО и ЧС, возгорание возникло в ночь на 28 августа после падения сбитого украинского беспилотного летательного аппарата.

27.08.2025 в 23:22

Бензин в Крыму играл в прятки: теперь АИ-95 снова на заправках

Сергей Аксёнов рассказал о проблемах с бензином АИ-95 в Крыму: причины дефицита и прогнозы его стабилизации.

27.08.2025 в 23:21

Ночная тревога: над Севастополем зафиксирована активность ПВО

В ночное время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а системы ПВО привелиены в готовность. По сообщениям местных жителей, около 23 часов со стороны Камышовой бухты раздались несколько громких взрывов. Аналогичные сообщения поступают из Саки, Евпатории и Новофёдоровк

27.08.2025 в 19:33

Трехчасовое ожидание: гигантская пробка образовалась перед Крымским мостом

Значительные заторы образовались на въезде на Крымский мост со стороны Керчи. По данным на 18:00, в очереди на ручной досмотр скопилось 1030 автомобилей, время ожидания превышает три часа. При этом со стороны Таманского полуострова ситуация кардинально отличается. Там очереди перед пунктом досмотра полностью отсутствуют.

27.08.2025 в 19:06

Туристам пообещали облегчение: мобильный интернет в Крыму оживает частично

В Крыму частично сняли ограничения на мобильный интернет, увеличив скорость и сокращая зоны с ограничениями. Что это значит для местных и туристов?

26.08.2025 в 20:17

Лето под звуки строителей: в Крыму отремонтировали десятки школ и детсадов

Крым завершает подготовку к учебному году, открывая 437 детских садов и 537 школ для 304 тысяч детей, с обновлениями и новыми объектами.

26.08.2025 в 18:13

Температурные качели: метеорологи предупреждают жителей Крыма о резких перепадах

Ночи на полуострове будут прохладными — до +9 °C, днём воздух прогреется до +27…+32 °C. Осадков до конца августа не ожидается.

26.08.2025 в 16:09

Крым в дыму: возле Симферополя огонь подобрался к жилым домам

Возгорание на площади 2 га вплотную подошло к домам. МЧС усилило группировку сил и работает над локализацией пожара.

