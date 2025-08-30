На грани катастрофы: как огнеборцы спасли поселок под Ростовом от огненной стихии
Крупный пожар, возникший из-за возгорания сухой травы, успешно локализован в поселке Темерницком Ростовской области. По информации регионального главка МЧС, огонь с улицы Спортивной распространился на складскую территорию, создав реальную угрозу для жилых домов.
Благодаря оперативным действиям пожарных расчетов удалось предотвратить уничтожение четырех частных домовладений. Огнеборцы смогли локализовать возгорание на площади 4100 квадратных метров, несмотря на осложняющие условия — сильные порывы ветра и высокую температуру воздуха.
В тушении пожара было задействовано 16 единиц специальной техники и 64 сотрудника экстренных служб, включая 8 единиц техники и 26 специалистов непосредственно от МЧС России. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
