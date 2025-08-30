Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожарный тушит горящее здание из шланга
Пожарный тушит горящее здание из шланга
© freepik.com by vector_corp is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:12

На грани катастрофы: как огнеборцы спасли поселок под Ростовом от огненной стихии

Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области

Крупный пожар, возникший из-за возгорания сухой травы, успешно локализован в поселке Темерницком Ростовской области. По информации регионального главка МЧС, огонь с улицы Спортивной распространился на складскую территорию, создав реальную угрозу для жилых домов.

Благодаря оперативным действиям пожарных расчетов удалось предотвратить уничтожение четырех частных домовладений. Огнеборцы смогли локализовать возгорание на площади 4100 квадратных метров, несмотря на осложняющие условия — сильные порывы ветра и высокую температуру воздуха.

В тушении пожара было задействовано 16 единиц специальной техники и 64 сотрудника экстренных служб, включая 8 единиц техники и 26 специалистов непосредственно от МЧС России. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Площадь лесного пожара под Геленджиком достигла 32 гектаров из-за сильного ветра 28.08.2025 в 23:41

Огненная стихия на курорте: беспилотник вызвал масштабный пожар в Геленджике

В Краснодарском крае продолжается борьба с крупным лесным пожаром на территории Геленджикского лесничества, площадь которого из-за усиления ветра увеличилась до 32 гектаров. По данным регионального министерства ГО и ЧС, возгорание возникло в ночь на 28 августа после падения сбитого украинского беспилотного летательного аппарата.

Читать полностью » Аксёнов сообщил о стабилизации ситуации с бензином на заправках Крыма 27.08.2025 в 23:22

Бензин в Крыму играл в прятки: теперь АИ-95 снова на заправках

Сергей Аксёнов рассказал о проблемах с бензином АИ-95 в Крыму: причины дефицита и прогнозы его стабилизации.

Читать полностью » В Севастополе сработала ПВО: жители сообщают о взрывах и воздушной тревоге 27.08.2025 в 23:21

Ночная тревога: над Севастополем зафиксирована активность ПВО

В ночное время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а системы ПВО привелиены в готовность. По сообщениям местных жителей, около 23 часов со стороны Камышовой бухты раздались несколько громких взрывов. Аналогичные сообщения поступают из Саки, Евпатории и Новофёдоровк

Читать полностью » Более тысячи машин ожидают въезд на Крымский мост со стороны Керчи 27.08.2025 в 19:33

Трехчасовое ожидание: гигантская пробка образовалась перед Крымским мостом

Значительные заторы образовались на въезде на Крымский мост со стороны Керчи. По данным на 18:00, в очереди на ручной досмотр скопилось 1030 автомобилей, время ожидания превышает три часа. При этом со стороны Таманского полуострова ситуация кардинально отличается. Там очереди перед пунктом досмотра полностью отсутствуют.

Читать полностью » В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет 27.08.2025 в 19:06

Туристам пообещали облегчение: мобильный интернет в Крыму оживает частично

В Крыму частично сняли ограничения на мобильный интернет, увеличив скорость и сокращая зоны с ограничениями. Что это значит для местных и туристов?

Читать полностью » В Крыму готовят школы и сады к 1 сентября: новые здания и капитальные ремонты 26.08.2025 в 20:17

Лето под звуки строителей: в Крыму отремонтировали десятки школ и детсадов

Крым завершает подготовку к учебному году, открывая 437 детских садов и 537 школ для 304 тысяч детей, с обновлениями и новыми объектами.

Читать полностью » В Крыму ожидаются резкие перепады температуры: от +9 ночью до +32 днём 26.08.2025 в 18:13

Температурные качели: метеорологи предупреждают жителей Крыма о резких перепадах

Ночи на полуострове будут прохладными — до +9 °C, днём воздух прогреется до +27…+32 °C. Осадков до конца августа не ожидается.

Читать полностью » В Симферопольском районе Крыма загорелась сухая растительность на площади 2 га — МЧС 26.08.2025 в 16:09

Крым в дыму: возле Симферополя огонь подобрался к жилым домам

Возгорание на площади 2 га вплотную подошло к домам. МЧС усилило группировку сил и работает над локализацией пожара.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Прогноз погоды в Крыму: высокая температура и туман продержатся до конца недели
Питомцы

Светлана Сафонова: первые три дня поиска решают судьбу пропавшего животного
Красота и здоровье

Врач-диетолог Махан подчеркнула, что свет важнее пищи для регулирования сна
Спорт и фитнес

Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома
Еда

В соцсетях набирает популярность рецепт закуски из пастилы
Дом

Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности
Авто и мото

Автозапчасти теперь подлежат маркировке Честный знак для предотвращения мошенничества
Садоводство

Правильная посадка саженцев: сроки, почва, полив и защита растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru