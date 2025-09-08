Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Лидеры среди равных: Югра стала первой в зачёте регионов до 2 млн жителей

Спартакиада: Югра стала лидером среди регионов с населением до 2 млн человек

Подведены итоги Спартакиады — крупнейших юниорских соревнований страны. В финальных стартах участвовали 23 сборные Югры по различным видам спорта, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд округа.

Результаты Югры

  • Общий зачёт: 250 баллов — лучший результат среди регионов с численностью населения до 2 млн человек (из 29 участников).

  • Медали: всего 20 (6 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых).

Командные успехи

  • водное поло - золото,

  • волейбол - серебро.

Индивидуальные победители

  • Бозигит Исламгереев - борьба,

  • Игорь Гусев - карате,

  • Аркадий Николаев - гиревой спорт,

  • Алина Мелкозерова - самбо,

  • дуэт Владислав Копанев и Сергей Пазигутов - ушу (золото).

Итог

Югорские спортсмены не только подтвердили высокий уровень подготовки, но и обеспечили региону лидерство среди субъектов с сопоставимой численностью населения.

