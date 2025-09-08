Лидеры среди равных: Югра стала первой в зачёте регионов до 2 млн жителей

вчера в 16:34

Топ-5 ягод сентября: как поддержать иммунитет без лишних затрат

Роспотребнадзор Югры назвал самые полезные ягоды сентября: черника, малина, ежевика, клюква и смородина помогут укрепить иммунитет осенью.

вчера в 15:38

Разрыв почти в 7 тысяч: как различаются пенсии в ХМАО

В ХМАО самые большие пенсии получают жители Урая — почти 36 тысяч рублей. Самые низкие выплаты зафиксированы в Кондинском районе.

вчера в 15:36

Сибирь, лагерь, ИИ: где предприниматели Югры учились и искали новые идеи

В Сургутском районе прошёл бизнес-лагерь: более 100 предпринимателей Югры участвовали в ИИ-хакатоне, стратегических сессиях и встречах с экспертами.

вчера в 14:34

Детская игра обернулась судом: родители добились выплат от детсада

В детсаду Тюменской области ребёнок выбил зуб во время игры. Суд взыскал 20 тысяч рублей компенсации, а воспитателю объявили выговор.

вчера в 13:29

В Тюмени Джейсон Стетхем стал "охранником" тыкв возле бара

У бара в Тюмени на клумбе с тыквами появился Джейсон Стетхем. Грозная табличка должна остановить тех, кто срывает овощи «на сувенир».

06.09.2025 в 18:16

Из списка исключённых в число получателей: кого добавили к льготникам

В Тюменской области пособие в 5 000 рублей теперь будут получать и инвалиды, защищавшие границы России. Какие условия предусмотрены для выплат?

06.09.2025 в 17:24

ТюмГУ выбирает борщ, ТИУ — вок: как еда студентов зависит от вуза

Студенты тюменских вузов выбирают пельмени, лапшу и рамен, а перед сессией налегают на сладости. Какие блюда оказались самыми популярными в общагах?

06.09.2025 в 16:16

Из рекламы — в тень: что ждет базы отдыха и глэмпинги без реестра

С сентября 2025 года гостиницы обязаны быть внесены в единый реестр. В Тюмени часть объектов рискует штрафами из-за задержек с самооценкой.

