Лидеры среди равных: Югра стала первой в зачёте регионов до 2 млн жителей
Подведены итоги Спартакиады — крупнейших юниорских соревнований страны. В финальных стартах участвовали 23 сборные Югры по различным видам спорта, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд округа.
Результаты Югры
-
Общий зачёт: 250 баллов — лучший результат среди регионов с численностью населения до 2 млн человек (из 29 участников).
-
Медали: всего 20 (6 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых).
Командные успехи
-
водное поло - золото,
-
волейбол - серебро.
Индивидуальные победители
-
Бозигит Исламгереев - борьба,
-
Игорь Гусев - карате,
-
Аркадий Николаев - гиревой спорт,
-
Алина Мелкозерова - самбо,
-
дуэт Владислав Копанев и Сергей Пазигутов - ушу (золото).
Итог
Югорские спортсмены не только подтвердили высокий уровень подготовки, но и обеспечили региону лидерство среди субъектов с сопоставимой численностью населения.
