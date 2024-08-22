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Аршавин уверен в победе Зенита над Спартаком в матче 24 августа

Аршавин считает "Зенит" фаворитом в матче против "Спартака"

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал своё мнение о предстоящем матче между "Зенитом" и "Спартаком", который состоится в рамках шестого тура МИР Российской премьер-лиги. Он уверен, что "Зенит" является явным фаворитом этой встречи.

Матч пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Аршавин считает, что учитывая текущую форму команд, "Зенит" имеет больше шансов на победу. Он отметил, что "Зенит" — самая сильная команда в чемпионате России по составу игроков. Однако, по мнению Аршавина, резерв "Зенита" не столь силён, как основной состав. Он также подчеркнул, что "Зениту" необходимо усилить русскую часть команды первоклассными игроками, которых в России не так много.

Евгений Ловчев, бывший игрок "Спартака", поддержал мнение Аршавина. Он отметил, что руководство "Зенита" грамотно подбирает игроков, не нарушая уже сложившиеся взаимоотношения в команде. Ловчев также считает, что "Зенит" правильно работает, дополняя состав игроками, которые могут принести пользу команде. Он упомянул Максима Глушенкова как пример игрока, который сразу показал себя с лучшей стороны.

Таким образом, оба эксперта уверены в победе "Зенита" в предстоящей встрече.

Фото: From Wikimedia Commons/ Александр Вильф (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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