Аршавин уверен в победе Зенита над Спартаком в матче 24 августа

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал своё мнение о предстоящем матче между "Зенитом" и "Спартаком", который состоится в рамках шестого тура МИР Российской премьер-лиги. Он уверен, что "Зенит" является явным фаворитом этой встречи.
Матч пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнётся в 17:30 по московскому времени.
Аршавин считает, что учитывая текущую форму команд, "Зенит" имеет больше шансов на победу. Он отметил, что "Зенит" — самая сильная команда в чемпионате России по составу игроков. Однако, по мнению Аршавина, резерв "Зенита" не столь силён, как основной состав. Он также подчеркнул, что "Зениту" необходимо усилить русскую часть команды первоклассными игроками, которых в России не так много.
Евгений Ловчев, бывший игрок "Спартака", поддержал мнение Аршавина. Он отметил, что руководство "Зенита" грамотно подбирает игроков, не нарушая уже сложившиеся взаимоотношения в команде. Ловчев также считает, что "Зенит" правильно работает, дополняя состав игроками, которые могут принести пользу команде. Он упомянул Максима Глушенкова как пример игрока, который сразу показал себя с лучшей стороны.
Таким образом, оба эксперта уверены в победе "Зенита" в предстоящей встрече.
Фото: From Wikimedia Commons/ Александр Вильф (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО
В Финляндии в городе Миккели около российской границы Североатлантический альянс намерен разместить бронетанковую бригаду, численность которой будет составлять 4-5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Iltalehti.
Ирландский наемник пропал без вести на Украине
Юный ирландский наемник, Алекс Рыжук, отправившийся на Украину воевать за нее в составе ВСУ, исчез без вести в зоне боевых действий на востоке страны несколько недель назад. Его судьба, по информации ирландской газеты Irish Examiner, предположительно, трагична.
РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ
Альфа-банк ввел новую опцию для ипотечного кредитования, позволяющую клиентам уменьшать процентную ставку в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Эта новация, доступная с 22 августа, позволит заемщикам указывать данный пункт при оформлении ипотечного договора как на новое, так и на готовое жилье. Снижение можно будет произвести один раз в любой период кредита, достаточно будет подать запрос в банк.
Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу
Роскачество провела исследование рынка биологически активных добавок (БАД) на популярных онлайн-площадках и выявила более 400 товаров с запрещенными ингредиентами.