Александр Соболев вновь стал интересен Зениту после приостановленных переговоров со Спартаком

Московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит" возобновили переговоры о возможном трансфере нападающего Александра Соболева. По данным "РБК-Спорт", руководство обоих клубов, представляющих интересы "Газпрома" и "Лукойла", дали согласие на обсуждение условий сделки.

Переговоры продолжаются, и есть вероятность, что переход может состояться до закрытия текущего трансферного окна. Однако есть сложности в согласовании финансовых условий.

Источники сообщают, что "Зенит" предложил за Соболева €8 млн, но "Спартак" отказался от этого предложения в июле, так как не хочет расставаться с игроком за меньшую сумму. Соболев, в свою очередь, изъявил желание продолжить карьеру в "Зените".

В начале июля переговоры были приостановлены, так как "Спартак" отклонил предложение "Зенита" в размере €8 млн. В июне сообщалось, что в контракте Соболева прописана сумма отступных для российских клубов в размере €30 млн, но рыночная стоимость игрока оценивается примерно в €10 млн.

Соболев показал себя как один из ведущих бомбардиров "Спартака" и стал лучшим снайпером команды в последние три сезона. В последнем сезоне он вновь стал лидером команды по количеству забитых мячей. Однако после матча первого тура текущего розыгрыша РПЛ против "Оренбурга" он был выведен из основного состава "Спартака" и выразил желание покинуть клуб.

Соболев выступает за "Спартак" с 2020 года и провел за команду 139 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а в завершившемся сезоне чемпионата России он провел 27 матчей и отметился пятью забитыми мячами.

Фото: Wikimedia Commons/ Brateevsky (Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale)